Une chose est sure, l’ouverture officielle du Carrefour market Douala Grand Mall au quartier Bonadiwoto à Douala n’a pas été sans épreuve pour des personnes qui auraient sans doute préféré prendre leur temps avant d’affronter les escaliers roulants de l’édifice. Leur découverte à cette innovation technologique s’est manifestée de manière on ne peut plus insolite le 17 novembre dernier.

Entre des chutes plus ou moins rocambolesques et la vision de personnes insistant à tort pour marcher sur ces escaliers d’un autre genre, il y’avait de la matière pour passer du fou rire à l’inquiétude.

Au-delà de ces grands moments d’émotion, l’ouverture de ce marché ultramoderne aura permis de mettre en lumière les retards que le Cameroun accuse en matière de développement des infrastructures modernes et de technologie.

Sous d’autres cieux, de telles scènes seraient classées dans le registre de l’incompréhensible ou sinon, il n’y aurait qu’à emprunter l’ascenseur en toute sécurité.