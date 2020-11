L’année académique 2020-2021 a été officiellement lancée mercredi dernier au cours d’une cérémonie présidée par le recteur, le Pr. Adolphe Minkoa She.

C’est un Amphi « 1500 » comble qui a accueilli les cops le 18 novembre dernier à l’Université de Yaoundé II-Soa. C’était à l’occasion de la rentrée solennelle comptant pour l’année académique 2020-2021. La cérémonie officielle de reprise des cours couplée aux Journées de l’orientation académique et professionnelle, était présidée par le recteur, le Pr. Adolphe Minkoa She. Enseignants en toges, chorale dans ses grands jours, toutes les places dans l’amphithéâtre occupées, ce rassemblement a posé les jalons de l’année académique. Cette cérémonie de rentrée solennelle est en effet une tradition respectée depuis déjà plusieurs années.

Aux jeunes étudiants venus du secondaire, le recteur a souhaité la bienvenue. Un accueil renforcé par les Journées d’orientation professionnelle. « Nous devons dès le départ prendre les jeunes étudiants par la main. Leur dire ce qu’ils peuvent étudier ici. Quels en sont les débouchés de manière à ce que chacun bâtisse son projet professionnel », a déclaré le Pr. Adolphe Minkoa She.

Avec environ 45 000 étudiants cette année, l’Université de Yaoundé II-Soa ne perd pas de vue ses missions régaliennes. L’enseignement, la formation et le perfectionnement des cadres reste ainsi les priorités que se fixe l’institution. Ces missions visent entre autres objectifs, la promotion sociale, la promotion de la science, la culture et la conscience nationale. L’institution compte deux facultés : la Faculté des sciences juridiques et politiques (Fsjp), et la Faculté des sciences économiques et de gestion (Fseg).

L’université est par ailleurs tutelle de trois grandes écoles : l’Institut des Relations internationales du Cameroun (Iric), l’Ecole supérieure des sciences et techniques de l’information et de la communication (Esstic) et l’Institut de formation et de recherche démographiques (Iford).