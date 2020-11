Le Cercle des Amis du Cameroun (Cerac), s’est encore déployé. Dans le département de la Menoua Région de l’ouest le samedi 21 novembre 2020. Dans le cadre de la Cérémonie de Rétrocession officielle de l’hôpital de district de Dschang, Rénovée équipé Par le Cerac, et de Remise de dons aux Femmes Rurales et aux Jeunes.

C’était une triple cérémonie riche en couleurs. Conduite par madame Grâce Dion Ngute, Coordonnatrice générale du Cerac, représentante personnelle de Mme Chantal Biya, présidente fondatrice, accompagnée pour la circonstance de la forte délégation du CERAC de l’ouest, présidée par madame Célestine Ketcha Courtès. Au menu, un hôpital entièrement rénové et équipé : Cinq (5) nouveaux bâtiments construits, l’ensemble des anciens bâtiments et toilettes rénovés, l’équipement de l’hôpital en matériel de pointe, près de 2600m2 de voies intérieures bétonnées, 950m2 de parking. Des matériels agricoles à plus de 37 associations et GIC des femmes et des jeunes des 06 arrondissements du département de la Menoua.

On est désormais loin du visage hideux que presentait la principale formation hospitalière de la ville de Dschang. De bâtiments en ruine, ni de plafonds usés, salles de consultation vétustes et insalubres. Cet espace a été relooké. Les Maçons, menuisiers, en peintres, plombiers y sont passés. Tout a été refait. Le Docteur Noubom, Directeur de l’hôpital a eu les mots justes « Aujourd’hui, grâce au Cercle des Amis du Cameroun, notre hôpital brille de mille feux, avec un beau logement d’as-treinte pour les infirmiers, une cuisine moderne pour les malades, des toilettes salubres, et d’autres multiples aménagements et embellissements »

Pour Mme Dion Ngute la Représentante Personnelle de Madame Chantal Biya, l’action de Madame Chantal Biya à travers le CERAC dans le domaine de la Santé, vise au renforcement de l’offre de santé de qualité au service des populations, surtout les plus vulnérables. Renchérit par Célestine Ketcha Courtès, Ministre de l’Habitat et du Développement Urbain, Coordonnatrice régionale du CERAC dans la région de l’Ouest, il s’agit « la passion et la dévotion de la Première Dame du Cameroun pour la santé, la dignité humaine, la solidarité et le partage avec les démunies » Toutes choses qui ont recu un écho

favorable dans la menoua, administratif, traditionnel, religieux et politique.

Bien plus, d’importants appuis du CERAC en intrants, matériel agricole, appareils et équipements divers, destinés aux femmes, aux filles et aux jeunes de la Menoua ont été receptionnés. Ils induiront d’importants changements par : L’augmentation de la production agricole et la satisfaction des be-soins alimentaires des populations ; L’autonomisation des femmes rurales et des jeunes, et le renforcement de leurs capacités de résilience. Les précieux dons du CERAC et de sa Présidente Fondatrice, arrivent à point nommé, pour les laborieuses femmes et filles de la Menoua. Pour le Délégué Départemental du MINPROFF, « Nous joignons notre voix à celles des femmes, des filles, des jeunes et familles de ce beau département, pour adresser à Madame Chantal BIYA, Présidente Fondatrice du CERAC, nos plus sincères remerciements »