Le Douala Grand Mall, le plus grand centre commercial d'Afrique subsaharienne ouvre ses portes dans les tous prochains jours.

Avant cette ouverture solennelle, une des enseignes ayant pris un espace à l'intérieur de ce Bijou a choisi de lancer ses activités avant l'ouverture du Grand Mall.

Market ainsi 'est la première enseigne à accueillir des clients au sein du centre commercial Douala Grand Mall.

L'infrastructure de ce centre commercial qui a été développée par le fond d'investissement britannique Actus et sa filiale locale Douala Retail ans convention centre (drcc) pense que Carrefour Market en ouvrant ses portes se jour se positionne en véritable locomotive du Douala Grand Mall.

'' cette ouverture démontre bien notre stratégie de développement. Nous nous développons en propre comme dans les centres commerciaux Carrefour Market de Bonamoussadi à Douala ou Ekié à Yaoundé mais nous pouvons aussi choisir de nous implanter dans des centres commerciaux comme celui de cosmos à Abidjan en Côte d'Ivoire ou Ici dans le Douala Grand Mall'' affirme Damien Loubet , le directeur stratégie, plan et organisation de CFAO Retail.

Pour CFAO Retail, ce nouveau supermarché qui possède une surface de vente de plus de 2000 m² permet d'exprimer pleinement le concept Carrefour Market. '' Nous avons mis au point un concept spécifique de supermarché pour les pays dans lesquels nous nous développons'' explique Virginie Patry la directrice marchandises pour le réseau CFAO Retail basée au siège du groupe CFAO. Il est question ici de répondre aux attentes des clients et pour ce faire il faut prendre en compte les spede chaque zone de chalandise.

Il faut dire que chaque ouverture permet à CFAO Retail de consolider les partenariats conclus avec les fournisseurs locaux et aussi soutenir encore davantage la mise en avant de leurs produits.

Notons que depuis son arrivée au Cameroun, priorité a été donnée par CFAO Retail à l'emploi et à la formation professionnelle car l'ouverture de Carrefour Market Douala Grand Mall contribue à la création de plus de 160 emplois directs (et d'au moins autant d'emploi indirects) , ce qui porte les effectifs de CFAO Retail cameroun à plus de 600 personnes .

Dans ce supermarché comme dans les autres, nombreux sont les managers et chefs d'équipe issus de la promotion interne et ayant suivi un parcours de formations spécifiques à la grande distribution dispensé par les experts du réseau CFAO Retail.

Avec ce grand supermarché, CFAO Retail renforce ses opérations sur la ville de Douala.

Le super marché Carrefour Market Douala Grand Mall propose à ses clients une large gamme de produits alimentaires et non alimentaires de consommation courante. Gregory Jeannez le directeur du supermarché dira à ce propos que '' nous accueillons nos clients dans un magasin moderne, à la fois confortable et agréable. Nos clients y trouveront une réelle diversité dans nos offres avec un vrai plus sur les produits frais mais aussi en cette période sur les offres de Noël, le tout à des prix accessibles et dans un environnement sécurisé''

La direction de CFAO Retail annonce que la prochaine étape dans leur déploiement au Cameroun est le grand centre commercial Playce dans le quartier Ekounou /Warda à Yaoundé. Ce dernier abritera un hypermarché et e nombreuses boutiques. Son ouverture est quant-à elle prévue pour décembre 2021.