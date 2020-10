Le Maire de la Commune de Banka informe le public et les personnes conviées à la cérémonie officielle d’installation et de remise des attributs aux membres de l’exécutif communal et aux conseillers municipaux de Banka le samedi 31 Octobre prochain que ladite cérémonie aura bel et bien lieu le jour dit et conformément au programme initialement arrêté.

Cependant, conformément à l’article 02 du décret signé ce jour (28 octobre 2020) et déclarant la journée du samedi 31 octobre 2020 journée de deuil national en mémoire des victimes de l’attaque du complexe scolaire Mother Francisca International Bilingual academy de Fiango à Kumba, le drapeau sera en berne au lieu de la cérémonie (Esplanade du collège Saint Paul de Banka).

Tout en compatissant à la douleur des familles des victimes de l’attaque de Fiango-Kumba, le Maire de la Commune de Banka réitère son engagement au respecter la légalité Républicaine et sa loyauté aux institutions de la République.

Joseph Nguessieuk,

Maire de la Commune de Banka