L'Association des enfants du Realengo pour la santé, l'éducation, le travail et l'unité du Cameroun ( S.E.K.T.E.U.R.A) a offert des bourses et des fournitures scolaires aux enfants défavorisés du quartier à Essos, à Yaoundé la capitale politique du Cameroun.

Les enfants déshérités du quartier Essos dans le 5 ème Arrondissement de Yaoundé, étaient dans la joie le 04 octobre 2020. Il s'agissait de la 4 ème édition du Realengo. Une remise de prix aux meilleurs élèves du quartier Essos, mais issus des familles pauvres et vivant dans la précarité.

La remise des prix a consisté en le financement de l'apprentissage en couture d'un élève ( micro projet vacances), ainsi que de plusieurs bourses d'études et fournitures scolaires aux meilleurs élèves des examens officiels 2020, de l'enseignement primaire et secondaire. L'événement s'est déroulé sous la coordination de Clovis Kamto et de Jean Marc Noubissi, tous deux représentants locaux de S.E.K.T.E.U.R.A, une Association caritative fondée par un membre de la diaspora camerounaise d'Allemagne : Léopold Fanguem.

Les dons remis étaient constitués d'enveloppes d'argent destiné aux frais de scolarité, aux uniformes, ainsi qu'une importante quantité de fournitures scolaires dont des livres. Et comme de coutume, l'Association s'engage encore à offrir tous les matins, le petit déjeuner à tous élèves nécessiteux de sa zone d'action. A ces bourses et fournitures scolaires, S.E.K.T.E.U.R.A a adjoint des denrées alimentaires qu'elle a offertes aux parents de ces enfants indigents.

l'Association humanitaire se distingue aussi sur le terrain de la santé, par plusieurs campagnes sanitaires qu'elle tient, à l'instar de la campagne buccodentaire qu'elle a organisée l'an dernier. La structure fondée par Léopold Fanguem a pour but, de lutter contre la pauvreté de manière pérenne, donner aux élèves issus des familles pauvres, d'avoir un avenir probant, à travers l'appui à l'éducation.

Grâce à l'Association S.E.K.T.E.U.R.A, de nombreux enfants issus des familles défavorisées, ont pu débuter l'école le 05 octobre dernier, dans la sérénité et la dignité.

Bon vent à cette bienveillante Association qui par ses actes de générosité depuis plusieurs années, est un vrai adjuvant des pouvoirs publics, dans la lutte contre la pauvreté et les souffrances.