Le monde entier est en pleine guerre, une guerre menée contre un virus qui a déjà causé des millions de victimes. Si chaque pays essaye tant bien que mal à faire face à cette crise sanitaire, sur le plan national, le Cameroun peut compter sur le soutien de sa population, et de différentes mains-levées.

Aider son prochain c’est s’aider soi-même, alors en cette pandémie, il vaudrait mieux évoluer ensemble, coudes dans les coudes ! C’est ainsi que Supergooal, société de paris sportifs en ligne, a pris les devants pour soutenir l’État en vendant en aide à la population.

Il est important de soutenir ceux qui en ont le plus besoin en cette période, et c’est la raison pour laquelle Supergooal continue à tout mettre sur pied afin de garantir la sécurité des camerounais. Pour cela, la société a décidé de partager des cache-nez aux chauffeurs de taxis afin de réduire le plus possible la propagation de la Covid-19.

Tout le territoire national est visé, car Supergooal tient à la santé de tout un chacun. La société a commencé par cibler les zones les plus habitées, notamment les pays phares du pays, avant d’ensuite envoyer son équipe dans les différentes localités.

Yaoundé, Douala, Bafoussam et bien d’autres encore ont déjà reçu la visite des équipes de Supergooal, et la distribution des cache-nez se poursuit. Il est question de les distribuer aux chauffeurs de taxi, car le taxi est le moyen de transport le plus utilisé au Cameroun.

UN CHALLENGE À RELEVER

Actuellement, Supergooal s’est déjà rendue dans les points phares du pays, et des centaines de milliers de masques ont déjà été distribués. Le combat n’est pas terminé, car il est question d’aider les populations à ne plus souffrir de ce virus qui ne cesse de faire des dégâts dans le monde.

Le Cameroun est déjà à plus de 20 000 cas détectés, mais heureusement, les décès ne sont pas aussi importants. C’est pour cette raison qu’il est important de tout mettre en œuvre pour que tout redevienne comme il y a un an, sans ce virus malsain. C’est le challenge que Supergooal tient à relever, et elle compte bien le faire.

SUPERGOOAL FAIT PASSER LA SANTÉ AVANT TOUT

Supergooal est une société de paris sportifs, et non une société médicale. Toutefois, soucieuse du bien-être de la population camerounaise, l’entreprise tient à contribuer du mieux qu’elle peut à son rayonnement, et cela passe par sa santé.

Face à cette Covid-19, Supergooal de déployer un maximum de personnes non seulement pour partager des cache-nez, mais aussi et surtout pour sensibiliser la population. Il n’est pas uniquement question de se protéger le visage, il est également question d’être conscient de la crise, de sa dangerosité, des dégâts déjà causés par ce virus.

Les équipes de Supergooal se rapproche donc des citoyens pour discuter avec eux à ce sujet, et pour les motiver à soigneusement respecter les mesures de sécurité instaurées par l’Organisation mondiale de la santé, et adoptées par le Cameroun et bien d’autres pays.