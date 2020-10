Le 1er Vice-président du MRC, Mamadou Mota était de nouveau devant les magistrats vendredi dernier dans le cadre de son procès appel portant sur la mutinerie à la prison de Kondengui.

Devant les magistrats, il a déclaré :

Madame le président, honorable membre de la cour, merci de me donner l'opportunité de parler par devant vous pour la dernière fois. Là où il n’y a pas de loi, il n’y a pas d'injustice a dit Hobbes. Je ne me plaindrais donc jamais d'injustice car j'ai été condamné en première instance en total violation de la loi. Ayez le courage de vous prononcer selon votre conscience et selon la loi. J'assume mon nom, mon orientation politique et les conséquences qui vont avec. Je vous remercie