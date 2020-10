Le ministre délégué auprès du ministre des transports, a effectué le 02 octobre dernier une descente inédite de remobilisation des troupes au sein de la section Rdpc Noun Centre I. Il était accompagné pour la circonstance, du président de section, Moussa Monta.

Engagé dans la poursuite de ce qu’il a toujours prôné depuis son entrée au gouvernement le 04 janvier 2020, et en sa qualité de personne ressource du parti des flammes dans le Noun, Njoya Zakariaou a tenu particulièrement à s'assurer de la redynamisation de la flamme militante après les dernières consultations électorales qui ont donné l'Udc vainqueur.



Ce philanthrope a manifestement touché les cœurs des nombreux militants, militantes de sa base politique en distribuant un important lot de kits scolaires à chacune des sous-sections de la section Rdpc Noun Centre 1. Toutes sans exception ont bénéficié de cette largesse qui est inédite et dont l'opus principal a été de remercier ceux et celles qui ont témoigner leur militantisme dans les urnes en février 2020. Sans s'attarder sur les soubresauts qui ont jonché le chemin politique, ni sur les comportements réfractaires à l'atteinte des objectifs assignés au parti, le ministre Njoya Zakariaou, sur un ton fraternel, s'est dit heureux de se retrouver des mois après, au milieu des siens, de toutes ces personnes positives et déterminées à aller de l'avant.

Dans la continuité des nombreuses actions qu'il a toujours menées, l'élite du Noun a offert du sourire et soulager plus d'une famille à la veille de la rentrée scolaire.

L' action d'un homme politique étant légitimement politique en elle même, les militants ont bien compris l'enjeu de rester soudés autour de leur élite mais surtout à garder le regard fixé sur le cap de la mobilisation permanente et dynamique autour des idéaux du parti, de prôner pour la non division et promouvoir les valeurs républicaines. Ce périple effectué dans toutes les sous-sections a permis de panser toutes petites blessures qui voulaient entacher l'état de santé de la Section RDPC NOUN Centre 1.

Lors de cette descente sur le terrain politique, le ministre Njoya Zakariaou a invité les militants et militantes du rassemblement démocratique du peuple camerounais, à être des citoyens respectueux des institutions de la République. Il leur a lancé un appel à plus de cohésion, de solidarité et d'unité franche autour des idéaux politiques du RDPC et d'apporter leurs soutiens indéfectibles au président National du parti des flammes, Son Excellence Paul Biya, président de la République du Cameroun.