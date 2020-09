Lundi 21 septembre 2020. Yaoundé, capitale politique du Cameroun. Le ministre camerounais des Petites et moyennes entreprises, de l'Economie sociale et de l'Artisanat ( Minpmeesa ), Achille Bassilekin III a reçu en audience ce lundi 21 septembre, la Professeure Aissatou Sy-Wonyu la directrice du Bureau régional Afrique Centrale et Grands Lacs ( BACGL) de l'Agence universitaire de la francophonie ( Auf).

Au menu des échanges, la collaboration entre le Minpmeesa et l'Auf.

Selon la toute nouvelle patronne régionale de l'Auf, une opportunité est offerte au Cameroun, pour tirer partie du nouveau dispositif de l'université virtuelle de l'entrepreneuriat que l'Auf est en train de développer pour renforcer les capacités des jeunes camerounais porteurs de projets d'entreprise dans les incubateurs, et permettre une collaboration entre le réseau des incubateurs publics et privés nationaux et les modules de formation développés au sein de cette université virtuelle de l'entrepreneuriat.

Achille Bassilekin III a saisi l'opportunité pour informer son hôte de marque sur l'organisation d'un colloque international sur l'éducation entrepreneuriale, en décembre 2020. Le Minpmeesa a par la même occasion, sollicité l'accompagnement de l'Auf dont l'un des centres d'intérêt réside dans la diffusion de la culture entrepreneuriale à travers son réseau d'universités.

Il a été décidé entre les deux parties, l'élaboration d'une feuille de route conjointe qui devra définir la série d'activités qui seront menées en faveur de l'écosystème entrepreneurial camerounais, et qui seront reprises dans le cadre de la stratégie quinquennale 2021 - 2025 de l'Auf, laquelle met l'emphase sur les besoins et priorités des bénéficiaires. Rappelons que le Cameroun met actuellement en œuvre, un programme de lOganisation internationale de la francophonie ( OIF) dédiée à la promotion de l'entrepreneuriat des jeunes et des femmes.

La Professeure Aissatou Sy-Wonyu la directrice régionale BACGL de l'Auf a pris l'engagement d'engager les experts de son institution, en vue du renforcement des capacités des acteurs de l'entrepreneuriat local.