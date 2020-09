Luc Messi Atangana accusé de s’arroger des pouvoirs indus sur la police municipale et la gestion des territoires.

Quelques semaines seulement après le conflit de compétences qui a apposé le maire de la ville, Luc Messi Atangana, et celui de Yaoundé 6e, Jacques Yoki Onana, au sujet de la construction de boutiques que le deuxième avait lancée au quartier Biyem-Assi, lequel conflit a failli virer à l’affrontement par polices municipales interposées, le premier a convoqué en début de semaine une session extraordinaire du conseil de communauté, à l’effet de voter un certain nombre de délibérations concernant la gestion des emprises publiques et la police municipale. Les sept maires d’arrondissement, invités selon nos informations, ont boycotté ces travaux, motif pris de ce que le super maire auprès de qui ils ont toujours sollicité la mise en place d’un cadre de concertation permanent pour un développement harmonieux de Yaoundé, leur ferme les portes sans explication. Et comme s’ils avaient été préalablement briefés, les grands conseillers qui viennent en effet des différentes communes d’arrondissement ont rejeté en bloc les projets de délibération qui leur ont été soumis.

Ils estiment qu’elles contribueraient à fragiliser leurs communes, « étant entendu qu’elles sont en contradiction avec la loi du 24 décembre 2019 portant Code général des collectivités territoriales décentralisées », appuie l’un d’eux. Lors de la plénière de mercredi dernier, à laquelle les sept maires des communes d’arrondissements ont finalement consenti à participer, les trois premiers rapports des travaux en commission ont rejeté toutes les délibérations querellées. A la lecture du quatrième, Luc Messi Atanga interviendra énergiquement pour relativiser le rôle des grands conseillers dans la prise de décisions.

Pour lui, au vu du Code de 2019 dont il dit être l’un des principaux rédacteurs, les maires d’arrondissement n’ont pas de pouvoirs sur la gestion des territoires. Les grands conseillers en veulent particulièrement à Jean-Claude Tcheuwa, inspecteur général au ministère de la Décentralisation et du Développement local (Minddevel), présent dans la salle et qui, d’après eux, cautionne le fait que le maire de la ville se substitue à l’organe délibérant qu’est le conseil de communauté. Après l’interruption des travaux, les maires sont repartis ensemble sur la pointe des pieds.

Cette session du conseil de communauté est en effet venu exposer le malaise qui prévaut entre le maire de la ville et ceux des communes d’arrondissement. Eminent juriste qui a une riche expérience dans la haute administration, Luc Messi Atangana qui aime à dire qu’il est davantage un technicien qu’un politique – il est pourtant conseiller municipal depuis 2013 -, se frotte pour la première fois à la réalité de la gouvernance locale, et se heurte à la détermination des grands conseillers qui, eux, sont convaincus d’être le fruit de la compétition politique.

Cette situation est loin d’être l’apanage de Yaoundé, mais la mauvaise ambiance qui règne entre le maire de la ville et ceux des communes du Mfoundi remet au gout du jour le débat qu’il y a eu autour du mode désignation des supers maires, tous investis par le Rdpc et élus sans une véritable compétition.