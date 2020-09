Chaque fois que des marches pacifiques de protestation sont projetées au Cameroun, les défenseurs du pouvoir en place ressortent leur objection favorite : « dites aux organisateurs de la marche de mettre leurs enfants au 1er rang, au lieu d’envoyer les enfants des autres se faire tuer » (oui TUER !).

Ne faisons même pas remarquer aux tenants de cette objection que les enfants de Martin Luther King n’étaient pas à la tête des marches non violentes que ce leader historique organisait pour rétablir les droits civiques des Noirs aux USA. Prenons-les simplement au mot dans le cadre de la guerre dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest (NOSO) en les exhortant à demander aux gouvernants du Cameroun d’y prêcher par l’exemple.

Ainsi donc, étant donné qu’un nombre important d’enfants de dirigeants du Cameroun est dans les forces de défense et de sécurité, qu’ils soient envoyés en première ligne sur le théâtre des combats au moment où on y envoie les enfants des autres se faire tuer. De même, que les enfants des gouvernants sortis de l’ENAM comme administrateurs civils, magistrats, inspecteurs des régies financières etc. soient déployés prioritairement à tous les postes ouverts à leurs compétences dans le NOSO, et qu’ils se rendent à leur lieu de travail chaque jour comme cela est demandé aux enfants des autres.

Ne dit-on pas que « rien n’est plus contagieux que l’exemple » ?