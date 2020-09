CAMEROUN :: Fraude au baccalauréat : Cinq personnes interpellées :: CAMEROON

Elles sont incarcérées depuis le 02 septembre dernier à la Prison centrale de Kondengui à Yaoundé, dans le cadre de l’enquête judiciaire.

L’affaire de la fraude au baccalauréat 2020 connaît un nouvel épisode. Suite à une plainte déposée par le ministre des Enseignements secondaires (Minesec), Pauline Nalova Lyonga, à la Direction de la Police judiciaire, au sujet de la fuite de certaines épreuves au baccalauréat, cinq personnes ont été interpellées et écrouées à la Prison centrale de Kondengui le 02 septembre dernier.

D’après l’avocat Me Emmanuel Simh, qui a été constitué sur ce dossier, il s’agit de deux étudiants, deux élèves et un enseignant, professeur des collèges d’Enseignement technique. Il leur est reproché, d’après Me Simh, le « partage et la diffusion des épreuves sur les réseaux sociaux ». Cet avocat précise que la fraude à un examen officiel est considérée comme un délit sanctionné par le Code de procédure pénale.

« Est puni d’un emprisonnement de un mois à trois ans et d’une amende de 25000 à deux millions Fcfa ou de l’une de ces deux peines seulement, celui qui commet une fraude dans les examens ou concours dans le but d’obtenir soit l’entrée dans un service public, soit un diplôme, certificat ou titre délivré par l’Etat au service public national ou étranger », dispose, en effet, l’article 163.

C’est donc à partir de la Prison centrale de Kondengui que ces cinq présumés coupables de fraude au baccalauréat scientifique de l’Enseignement secondaire général, se présenteront au tribunal, pour être jugés conformément à l’article 163 du Code de procédure pénale.

Cette interpellation, dans le cadre de l’enquête judiciaire, intervient après les résultats de l’enquête administrative