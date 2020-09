CAMEROUN :: Initiative: Les dignitaires musulmans prient pour Amougou Belinga :: CAMEROON

Le président directeur général du groupe l'anecdote a bénéficié d'un soutien de poids le 28 Août dernier à Douala

S'il ya un nom qui fait le tour de la toile en ce moment si Cameroun, c'est bien celui de Jean Pierre Amougou Belinga, le PDG du groupe de presse L'anecdote propriétaire de la télévision vision4. Ce dernier victime d’une cabale, a bénéficié le 28 août dernier d’un soutien majeur des dignitaires et les fidèles de la mosquée An-nasr de Bessengue qui ont élevé des prières en faveur de ce dernier.

L’homme d’affaires que beaucoup reconnaissent comme étant un créateur de richesse fait l’objet de plusieurs attaques aux allures de règlements de compte.

Ces dernières semaines, ses conversations téléphoniques privées ont été mises sur la place publique, avec parfois des échanges peu ordinaires avec des personnalités de la République. A cela s'est ajoutée une sortie inattendue du gouvernement équato-guinéen, qui, à fait part de son intention de traîner le patron du Groupe L'Anecdote en justice, en rapport avec un traitement de l'information attribuée à Vision 4 au sujet du Coup d'Etat manqué contre le président Obiang Nguema Mbasogo.

Face à cette situation, la communauté musulmane de Douala 1er, à Bessengue n’est pas restée insensible. Elle est sortie de sa réserve pour rappeler aux détracteurs d’Amougou Belinga que, « les hommes qui sont dans différents domaines, que ce soit dans le domaine de l’éducation, de l’encadrement de la jeunesse, ou de la création des richesses et des emplois doivent être protégés ».

C’est dans la mosquée An-nasr de Bessengue dans l’arrondissement de Douala 1er qu’une bonne poignée de dignitaires et fidèles musulmans ont élevé des prières en faveur de Jean-Pierre Amougou Belinga.

Dans son sermon du jour, l’Iman El hadj Aminou Fondignigni a demandé à Dieu de protéger et de veiller sur le président directeur général du groupe Anecdote et lui a exhorté « à rester imperturbable » dans ce combat dont l’une des conséquences est la suspension des activités du groupe l’Anecdote, notamment son pôle médias. Il a également prié pour qu’il puisse sortir glorieusement et victorieusement de la situation dans laquelle il se trouve actuellement.

Pour argumenter, l’Imam principal, Aminou,Fondignigni pense que les personnes comme Jean-Pierre Amougou Belinga : «sont des personnes à protéger, parce que ce sont des personnes qui veillent pour le développement de la nation, du pays et du bien-être commun. Voilà les motivations pour lesquelles nous avons décidé de sortir de notre silence pour non seulement adresser une motion de soutien au président directeur général du groupe l’Anecdote, mais aussi pour faire des prières afin que le Seigneur puisse lui venir en aide afin qu’il puisse sortir glorieusement et victorieusement de la situation dans laquelle il se trouve actuellement. »