CAMEROUN :: RÉSULTATS DU BEPC : DEUX ÉLÈVES ONT ÉTÉ DÉCLARÉS ADMIS POURTANT ILS N’AVAIENT PAS COMPOSÉ :: CAMEROON

Il s’agit des élèves de Batouri, absents en salle d’examen, mais présents sur la liste des admis.

Ces candidats du même nom n’avaient pas tous composé, mais chose curieuse, ce sont les absents qui ont réussi et ceux qui ont pris part à l’examen ont échoué.

Les deux faux admis sont Adamou djibo née en 2000 et son homonyme né en 1999. Ce scandale s’est produit au sous centre d’examen du lycée bilingue de Batouri dans la Kadeï à l’Est du Cameroun.

Les noms de ces élèves absents des listes des candidats à cette session 2020 figuraient cependant sur les listes des admis de la série allemande. Lorsque les parents de ces derniers se sont rendus compte de cet amalgame, ils ont saisi la délégation départementale des enseignements secondaires par voie de requête. Jackson Gouessa , le patron de cette institution, a pris l’affaire en main et les délibérations ont été reprises , sous instruction du DRES Herman Bedjabo Malapa. C’est au sorti de ce travail que l’on apprend qu’il s’agit des élèves dont les noms étaient identiques, mais les âges différents. Ainsi, les candidats ayant échoué étaient ceux qui avaient obtenu leur examen.

Cette affaire a fait grand bruit dans la ville de Batouri, et les parents se demandaient comment cela a été possible, estimant qu’il s’agissait de fraude. Mais les autorités compétentes de ce département ont réfuté cette thèse en présentant aux parents les procès-verbaux, qui ne sortent pourtant jamais du centre de délibération. Ainsi, les faux admis ont échoué définitivement et ceux ayant participé à l’examen seront restitués dans leur droit.

Au brevet d’étude du premier cycle de cette année 2020, on a enregistré un taux de réussite de 60,86% contre 73,36% en 2019. Soit une baisse de 12.40% par rapport à l’année dernière. 209 371 candidats ont été inscrits, et 206 362 ont participé à l’examen pour 125 599 admis, soit un taux de participation de 98,56% comme l’année dernière. C’est la quintessence du rapport portant statistique des résultats au Bepc ordinaire, Bepc bilingue et CAP- STT, session 2020, rendu public le 26 août dernier.

Le même rapport indique pour ce qui est du Bepc Bilingue que des 3062 candidats inscrits, 3048 ont participé à l’examen et 2548 ont été déclarés admis, soit un pourcentage de réussite de 83,60% contre 90,37% en 2019. Ce qui traduit une baisse avec écart relatif de 6,77%.

Et au Cap-STT, il est indiqué dans les statistiques que des 13 768 candidats inscrits, 6 336 ont été déclarés admis sur 13 576 présents, soit un pourcentage de réussite de 46,67% contre 59,61% en 2019.

Ledit rapport a été rendu public par la Direction des examens, des concours et de la certification (DECC) du Minesec.