CAMEROUN :: Les chefs traditionnels veulent manifester à Nkongsamba :: CAMEROON

Chères soeurs, chers frères de Grand Littoral, nous venons vous informer de le tenue samedi le 12 Septembre 2020 d'une marche de protestation des chefs traditionelles de 3. dégré du Moungo devant les services du préfet à Nkongsamba.

Nos Majestés se sont résolus à protester contre les confusions entrenues à l'occasion de l'érection dans nos villes et villages de chefs allogènes en qualité de chefs de 3. dégré dans la perspective de la préparation des élections régionales.



Ils rappeleront à l'attention de l'autorité administrative responsable du département du Moungo les trois points suivants:

1- Les chefs dont parle l'article 31 de la loi de 77/245 sur l'organisation des Chefferies traditionelles ne peuvent pas être des chefs traditionnels sur le territoire d'un chef traditionnel .

2- les chefs de quartier, de bloc et de zone ne doivent pas faire partie du corps électoral pour les sénatoriales et les régionales.

3- La région du littoral mérite un statut spécial garantissant des droits et des privilèges aux autochtones.

Ils lui remettront à la fin de leur manifestation un mémorandum au nom des fils et filles du Moungo.

Nous appelons tous les enfants Sawa depuis les arrondissements de San'nzo et Kékem, ceux du département du Moungo et le reste de toute la Région du Littoral jusqu'à celles du Sud-ouest, de la Sanaga-Maritime, Nyong et Kelle et du Sud Cameroun à se déporter massivement à Nkongsamba le samedi 12 Septembre 2020 soutenir les représentants de notre autorité traditionelle dans leur vaillante et valeureuse démarche. Nous devons nous mettre en alliance d'autant plus que ce combat devra se poursuivre dans le Wouri, le Nkam, la ville d'Edéa et au delà de tout le pays Sawa.

Ceci est d'autant plus important pour l'avenir politique de notre peuple qu' une fois ce corps électoral composé, il restera inchangé jusqu'à sa prochaine recomposition qui ne se passera pas pour bientôt.

Veilllez recevoir nos salutations combattantes et fraternelles.

«Un peuple qui ne sait pas faire foule, est voué à disparaitre»

Génération leader