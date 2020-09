CAMEROUN :: Prudential Beneficial Insurance débourse 41 millions de FCFA pour la lutte contre la Covid-19 :: CAMEROON

C'est l'ONG Value health Africa qui a bénéficié de cette somme dont la cérémonie de la restitution a eu lieu la semaine dernière à Douala.

Malgré l'assouplissement des mesures barrière et le relâchement observé dans la lutte contre la pandémie liée au Coronavirus, cette maladie reste une réalité en Afrique et au Cameroun. Pour ne pas céder a cette légèreté certaines entreprises citoyennes continuent de sensibiliser et de s'investir dans ce combat qui a fait tant de victimes.

C'est dans cette lancée que Prudential Beneficial a décidé d'accompagner une ONG qui s'est investi dans la lutte contre la Covid-19 afin lui donner les armes pour continuer de plus belle son combat en faisant un don de 41 millions de francs CFA.

Il faut dire que L’ONG Value health Africa (VAHA), qui a été choisie par Prudential Beneficial Insurance a déjà un programme pour ces fonds de solidarité. « Les fonds seront utilisés selon un plan qui a été bien établi, nous avons fait le choix pour des différentes Régions que nous avons sélectionnées. Nous ciblons 20 mille élèves dans les différentes Régions auxquels nous allons faire les dons en masques, les dons en stations de lavage, les dons en gels hydraualcoolique et nous avons décidé de toucher les orphelins qui sont aussi une communauté à laquelle on ne pense pas très souvent. On mettra un package en denrées alimentaires », précise Diane Pascaline Ongla, coordinatrice des projets au sein de Vaha.

Prudential Beneficial Insurance détaille que c’est 35 postes de lavage de mains qui seront installés à des points stratégiques et une éducation à la santé sera maximisée auprès des agents de santé afin que le corona virus n’atteigne jamais un seul élève et que, dans la mesure du possible, au moins 2 millions de personnes soient à l’abris du covid-19.

Le top management de Prudential Beneficial Insurance se dit confiant du choix de l’ONG chargée de mener cette lute. « La raison pour laquelle nous avons choisi une ONG au lieu d’aller directement dans les structures et donner ce financement, c’est qu’à la base Prudence Fondation est une ONG qui est au sein du groupe Prudential. Il fallait trouver une entité qui partage les mêmes valeurs que Prudence Fondation. Il était également question de voir d’autres critères en termes d’intégrité, l’un des critères que nous avons eu à regarder pendant notre choix. »

Notons tout de même que L’ONG choisie est une structure qui a été créée en 2015 et a débuté ses activités un an plus tard celle ci brandit un total de 21 permanentes en son sein, parmi lesquelles des experts en médecine mais aussi en d' autres domaines touchant à la santé.