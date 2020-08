CAMEROUN :: Lions indomptables 90 : Le capitaine dit au revoir, ses co-équipiers disent Merci au président. :: CAMEROON

Au moment où le capitaine stephen Tataw entame son dernier voyage vers l’éternité, la cuvée des lions indomptables 90 reçoit des mains du ministre de l’habitat et du développement urbain les clés de leurs maisons.

Il a fallu du temps. La décision présidentielle date de juillet 1990. Une dotation d’une villa aux 22 lions indomptables de l’équipe nationale qui ont fait la fierté du pays en qualifiant pour la première fois une équipe Africaine à la phase finale de la coupe du monde. Trente ans après, à l’occasion de l’anniversaire de l’association des lions indomptables une lettre de rappel a été adressée au président de la République. Quoi ? Les lions n’ont jamais reçu leurs maisons. Le ministre des Sports d’alors avait jugé de mettre le dossier en instance, le temps de voir clair sur la décision présidentielle. Le haut lieu répondu à l’association en donnant la liste nominative des 22 récipiendaires qui ont constitués la sélection de 1990.

Trente ans après, ils ne sont plus que 19. Trois de leurs co-équipiers les ont précédés dans les prairies célestes. Après Louis M'Fédé en juin 2013 et Ben jamin Massing en décembre 2017, un troisième héros de la Coupe du monde 1990 s'est éteint. La Fédération camerounaise de football (Fecafoot) a fait part du décès de Stephen Tataw, survenu vendredi 31 juillet 2020. L'ancien joueur est mort « des suites d'une maladie », a indiqué la Fecafoot. Il était âgé de 57 ans. Justement et ce jour 28 août 2020, le Capitaine stephen Tataw qui entame ce jour même son voyage vers l’au-delà. La mise en bière et levée du corps vont précéder la cérémonie en son honneur qui se tiendra au palais des sports avant son inhumation au cimetière de Mvolye-Yaoundé Samedi 29 août 2020.

La cérémonie d’hommage au capitaine coïncide avec celle de remise des dons présidentiels aux lions. C’était hier 27 Aout 2020 au palais des sports. Ils étaient tous là. Du plus capé ambassadeur Itinérant Roger Milla, à recevoir les clés de leurs villas flambants neufs. La fille du capitaine a dit « Bravo papa » Pour le quotidien Cameroon Tribune, le geste présidentiel a été salué par les Héros du mondiale 90 : « Promesse tenue ». Les Lions Indomptables, quart de finalistes de la coupe du monde 90 ont reçu hier les clés des logements offerts par le président Paul Biya au cours d’une cérémonie au Palais des Sports de Yaoundé. Un geste salué avec emphase par les bénéficiaires.