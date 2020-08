CAMEROUN :: Inondations dans la ville de Douala: Maurice Kamto attaque à nouveau la gouvernance de Paul Biya :: CAMEROON

Dans un communiqué rendu public samedi par le leader du MRC ( Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, ndlr) exprime sa compassion aux populations sinistrées et accuse le gouvernement camerounais d'être incapable à résoudre les problèmes des inondations dans la ville de Douala. Lire en dessous l'intégralité du communiqué

La ville de Douala subit depuis la nuit de jeudi 20 août une pluie diluvienne, à l’origine d’inondations aux conséquences humaines et matérielles innombrables.

Le MRC constate que bien que la ville de Douala soit la victime récurrente d’inondations dévastatrices, cette situation n'a pas reçu des autorités politiques et administratives supposées compétentes l'attention nécessaire pour limiter les dégâts multiformes à ce débordement climatique.

Le MRC regrette que les différents projets annoncés pour adresser ce problème d'inondation soient demeurés de simples déclarations et que les projets supposément réalisés apparaissent au mieux comme des aménagements cosmétiques qui se révèlent, on le constate, largement inadaptés à l'ampleur des besoins.

Manifestement, une fois de plus, la catastrophe que subit Douala, étale au grand jour les insuffisances du gouvernement, des autorités administratives et politiques de la ville en matière de planification urbaine. Ces énièmes inondations relancent le débat sur la destination réelle des fonds supposément alloués, dans le cadre du Contrat Désendettement et Développement (C2D), à l’amélioration de la voirie de la ville de Douala et des ouvrages connexes.

Tout ceci démontre, s'il en était encore besoin, que ce régime et ses démembrements sont en panne de solutions pour améliorer le cadre de vie des Camerounais.

Au nom du MRC, je tiens à dire aux populations sinistrées de la ville de Douala, toute ma compassion et la solidarité de tous nos militants.