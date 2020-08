CAMEROUN :: Arrêt des programmes de la télévision Vision4, Satellite Fm et journal Anecdote. :: CAMEROON

Le patron du Groupe l’Anecdote vient de décider de la fermeture momentanée de sa chaîne de télévision, Vision 4, la radio Satellite Fm et le journal Anecdote. Ceci pour une restructuration.

Ce communiqué signe de son président Directeur Général, Jean Pierre Amougou Belinga a l'attention de la communauté nationale et internationale annonce la suspension des programmes de la télévision vision4, la radio Satellite Fm et le journal Anecdote pour cause de restructuration. La durée de cette suspension n'a pas été déterminée.