CAMEROUN :: Cri de détresse de l'artiste Marthe Zambo :: CAMEROON

L'auteur du titre à succès "Avec toi" se meurt. Elle souffre d'un diabète chronique. Elle est financièrement dépourvue et a besoin d’être secouru. Elle n’a pas caché sa souffrance et sa misère au cours d'une émission de la CRTV, télévision d'Etat qui est allé lui rendre visite à son domicile du quartier Nyalla à Douala, capitale économique du Cameroun.

A nos confrères de la CRTV ce mercredi 19 août 2020, Marthe Zambo a affirmé qu’elle ne parvient plus à s’acheter ses médicaments. Elle semble avoir été abandonnée à son triste sort.

« C’est maintenant qu’on sait que j’ai le diabète. Quand le docteur m’a dit, on a fait les examens de toute qualité. Depuis janvier, je n’ai aucun médicament, vous voyez comment j’ai maigri. J’ai essayé de téléphoner de partout, c’est comme si on me demande, ‘’tu attends quoi pour mourir ?’’ J’ai trop de problèmes. Etant même dans mes états, on appelle ça Nanga Boko. Je louais mais je ne sais plus où habiter là où je suis abandonnée à moi-même. Je ne peux plus payer mon loyer »’, a-t-elle déclaré.

Marthe Zambo totalise 17 albums produits en près de 50 ans de carrière . Elle affirme qu’elle n’a pas reçu de droits d’auteurs lors de la récente répartition. «On m’a dit que mon nom n’est pas sorti. Ça fait 50 ans de carrière. Je ne veux pas l’aumône. Qu’on me donne mes droits d’auteur pour que je puisse me soigner».

Aujourd’hui l’artiste qui souffre d’une forme de diabète sévère ne demande selon le quotidien le jour dans sa parution de ce jour, toujours qu’à "vivre de son art. Mais elle est au plus mal de sa forme et ne peut tenir le cap si elle ne recouvre pas cette santé fébrile depuis quelques temps. Il faut sauver Marthe Zambo".