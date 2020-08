CAMEROUN :: Mise au point: Eloundou Essomba n'a jamais reçu 60 millions d'Amougou Belinga :: CAMEROON

L'entourage du ministre camerounais de l'Eau et de l'Energie( MINEE), réagit à une conversation audio dans ce sens, et qui, circule sur les réseaux sociaux depuis 24 heures.

Dans un échange téléphonique mettant en scène l'homme d'affaires Jean Pierre Amougou Belinga le PDG du groupe L'Anecdote et l'épouse du Contre - Amiral Fouda le conseiller spécial à la présidence de la République, Gaston Eloundou Essomba le MINEE, est cité, comme ayant perçu une somme de 60 millions francs CFA, pour l'organisation d'une fête dans la belle- famille de Jean Pierre Amougou Belinga.

C'est Monsieur Amougou Belinga lui-même qui le dit à l'épouse du contre-amiral Fouda. " Quand vous êtes allés faire la fête dans ma belle-famille, j'avais donné 60 millions au salopard d'Eloundou Essomba pour organiser ça. Je dis bien 60 millions ", entend-on dire Jean Pierre Amougou Belinga, à son interlocutrice, dans un échange alternant la langue Ewondo ( langue maternelle des deux interlocuteurs) et la langue française. Une déclaration qui n'a pas laissé indifférent l'entourage du ministre Gaston Eloundou Essomba, fils du département de la Mefou et Akono,dans la région du Centre, tout comme Jean Pierre Amougou Belinga dont la toile s'indigne des propos outrancièrement injurieux qu'il utilise pour parler d'un ministre.

" Le ministre Gaston Eloundou Essomba ne se reconnait pas dans les propos avancés par Monsieur Amougou Belinga qui reste toutefois un homme très généreux. Le ministre ne sait pas de quoi il parle. Jean Pierre Amougou Belinga se trompe certainement de personne. Cela peut lui arriver, puisque c'est un homme qui fait beaucoup de libéralités. Mais dans le cas Gaston Eloundou Essomba, il se trompe certainement de personne. Il doit revoir ses notes", fait savoir un membre de l'entourage de Gaston Eloundou Essomba, et que Camer.be a contacté, afin d'y voir clair. Et notre interlocuteur de poursuivre : " Pensez-vous bien Monsieur le journaliste, qu'un ministre se mette à organiser une fête qui a lieu dans la belle- famille d'un tiers ? Non et non. Notre frère Amougou Belinga confirme vraiment ses troubles de mémoire, et ceci me conforte dans l'information qui a circulé, faisant état de sa maladie. Le ministre Eloundou Essomba ne lui en veut pas, encore moins un d'entre nous. Mais Monsieur Amougou Belinga s'est trompé sur son histoire de 60 millions francs CFA. Le ministre Gaston Eloundou Essomba n'a jamais reçu 60 millions de la part de Jean Pierre Amougou Belinga.

Décidé à démontrer et à démonter le caractère délirant et hallucinant de la déclaration du PDG du groupe L'Anecdote, notre source ajoute que "par ailleurs, Monsieur Amougou Belinga avait donné au vu et au su de tout le monde, 10 millions francs CFA à la délégation départementale ( Mefou et Akono, Ndlr), pour la campagne du Rdpc (Rassemblement démocratique du peuple camerounais, Ndlr).

L'entourage du ministre Gaston Eloundou Essomba est donc sans concession ni équivoque : Jean Pierre Amougou Belinga qu'ils reconnaissent comme un grand coeur, n'a jamais cependant, remis 60 millions au ministre de l'Eau et de l'Energie, pour l'organisation d'une fête dans la belle famille du PDG du groupe L'Anecdote. Monsieur Amougou Belinga se trompe donc de personne selon ces derniers qui craignent alors véritablement pour son état de santé, puisqu'il avoue lui-même dans son échange audio avec l'épouse du contre-amiral Fouda, avoir déjà des pertes de mémoire, après que selon lui-même, plusieurs hautes personnalités du pays, aient tenté de le tuer.