CAMEROUN :: Pr Magloire Ondoua : Moderniser par la bancarisation des activités à L’université de Douala :: CAMEROON

Une convention de partenariat a été signée entre l’institution universitaire et United Bank of Africa (UBA). Au stade Mandela du campus pris d’assaut par les Etudiants et le personnel administratif de l’université. Principale unité de valeur au cours de cette rencontre : la gestion universitaire à l’ère du numérique.

La tribune du stade Mandela s’est vite transformée, le temps d’une signature de convention, en un amphithéâtre. Lorsqu’il prend la parole, le recteur, Pr Magloire Ondoua est dans son élément. Il s’est adressé à un auditoire tout ouïe. Avec comme titre du cours magistral : comment transformer le fonctionnement des finances et la comptabilité de l’université à l’ère du numérique ? Pour y parvenir, « la modernisation par la bancarisation des activités l’université s’impose » Le décor a été planté.

Et le prof a fait son exposé, sous forme de doléances pour un partenariat solide et mutuellement bénéfique entre la banque et l’université. Devant le staff de UBA représenté au plus haut point par son Directeur Général adjoint, Marguerite Atanga. Au départ simplement considérée comme une caisse ou les étudiants vont verser leurs droits universitaires, le partenariat entre les deux institutions doit désormais être profond. Un bâtiment UBA, flambant neuf est déjà là pour accueillir, étudiants et personnel enseignant.

Le recteur a plaidé pour que désormais, la banque préfinance les opérations de l’université, avance les primes de recherche, avance les droits prépayés, que toutes les entreprises en relation de travail avec l’université trouvent auprès de la banque un soutien…Pour y parvenir et pour sceller la convention, appel a été lancé à tout le personnel d’ouvrir un compte à la banque. Il s’agit pour le recteur d’ « ouvrir une gestion moderne par la bancarisation » pour que désormais tout se passe avec une carte UBA.

En face, il y avait une oreille attentive, celle Du DGA de UBA. Une banque qui offre une panoplie de produits pour combler les attente de la communauté universitaire de Douala. Marguerite Atanga a rassuré « vos doléances ne sont pas tombées dans des oreilles de sourd » Un programme digital sera déployé par la banque pour répondre à toutes les sollicitations du recteur. Avant de préciser l’intérêt de la banque pour les étudiants et le personnel de l’université. Aussi, a-t-elle engagé la banque dans un vaste programme de maitrise des effectifs, sécurisation des recettes, traçabilité des encaissements, suivis du statut de chaque étudiant…