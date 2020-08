Jeux de hasard, alcool, tabac, drogues … l’adolescence reste l’âge des expérimentations et des premiers excès. La campagne "Protégeons notre jeunesse contre les addictions " lancée samedi 8 Août 2020 par la Fondation Camerounaise des Consommateurs( FOCACO) vise à permettre aux adolescents de 10-19 ans de faire le point et leur fournir des clés pour comprendre ces comportements et réduire les risques de tels usages.

La FOCACO à travers cette campagne dénonce les incitations à consommer, dans le cercle familial ou amical mais également dans l’espace public et bien sûr sur les réseaux sociaux, internet ou dans les films et séries.

Une étude menée par la FOCACO a montré un lien positif entre l’exposition des plus jeunes à la publicité pour des marques de paris, d’alcool et de tabac et leur initiation puis l’augmentation de leurs consommations. Des travaux récents ont en particulier étudié à quel point ces influences s’expliquent par la présence du marketing de l’alcool, du tabac et des jeux d'argent sur les médias traditionnels (affichage, radio et télé) et médias online (internet, réseaux sociaux) très fréquentés par les mineurs.

Ainsi, la FOCACO , souhaite à travers cette campagne d’information et de prévention proposer aux enfants des conseils pour faire face à une incitation ou maîtriser une consommation qui dérape. Cette campagne propose également des conseils aux parents pour aborder le sujet avec leurs enfants et les aider à fixer des limites par exemple, ou à résister aux incitations présentes dans leur environnement.

« Cette campagne de la FOCACO s’inscrit dans une longue série d’engagements en faveur de la bientraitance et de la de lutte contre toutes les formes de violences faites aux enfants et adolescents. Les messages de prévention les plus efficaces sont ceux qui permettent le renforcement des compétences psychosociales (cultiver l’estime de soi, apprendre à dire non, développer l’esprit critique…), et ce, dès le plus jeune âge. », rappelle Alphonse AYISSI ABENA Président exécutif de la FOCACO.

« Au final, il s’agit bien de débanaliser des produits dont les effets neurotoxiques sont particulièrement délétères sur le cerveau en maturation des adolescents. Sans diaboliser des usages qui, on le sait, commencent à apparaître entre 14 et 16 ans, nous souhaitons donner aux adolescents et à leurs parents, des clés pour savoir dire « non », retarder les premières expérimentations et réduire les risques d’usages problématiques. Nous DEMANDONS AUX POUVOIRS PUBLICS POUR LES JEUNES : Plus de terrains de sport et de bibliothèque Plus de centres de loisirs, Plus de salles de cinéma, Moins de snack-bars, Moins de casinos, Moins de kiosques à jeux et à tabac » conclut Alphonse AYISSI ABENA, Président de la FOCACO.