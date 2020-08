13 PONTS FERROVIAIRES DU CHEMIN DE FER CAMEROUNAIS REHABILITES :: CAMEROON

Le Comité Interministériel des Infrastructures Ferroviaires (COMIFER) présidé par Monsieur le Ministre des Transports, a procédé au constat d’achèvement des travaux de réhabilitation de 13 ponts ferroviaires lancés dans le cadre du programme quinquennal de renouvellement des infrastructures agréé entre l’Etat du Cameroun et CAMRAIL. Avec le concours de la Banque Mondiale, CAMRAIL a ainsi organisé, pour le compte de l’Etat du Cameroun, la réhabilitation de douze ponts métalliques sur le Transcam 2 (Yaoundé-Ngaoundéré) et celle du pont ferroviaire d’Edéa sur le Transcam 1 (Douala- Yaoundé).

Dans le cadre des projets mis en œuvre par le Ministère des Transports, CAMRAIL a également lancé en février 2020, les travaux de réhabilitation de 55 autres ponts ferroviaires (ponts métalliques et ponts dalles en béton armé) sur l’ensemble du réseau. Ces travaux qui s’achèveront en 2021 sont réalisés avec le concours de PME locales (SOCATRAF, GEMAT, SIPN). « Les travaux de réhabilitation de ces ponts ferroviaires améliorent la vitesse de circulation des trains au niveau de ces ouvrages, renforcent la sécurité des circulations et réduisent les temps de parcours des convois ferroviaires de personnes et de marchandises » indique Hamadou Bakary, Directeur des installations fixes de CAMRAIL.

Ces travaux de réhabilitation de 68 ponts ferroviaires, d’un coût global d’environ 4,11 milliards de FCFA, font partie du programme de modernisation des infrastructures ferroviaires. 330 km de voie (Ka’a-Belabo, Batchenga et Ka’a, entrées et sorties Douala-Yaoundé) ont par ailleurs déjà été renouvelés. 500 km ont fait l’objet de travaux de confortement et 1 671 ouvrages hydrauliques ont été réhabilités de 2000 à 2020. « Ces investissements réalisés sur financement de la Banque Mondiale permettent de préserver notre patrimoine ferroviaire et concourent à la mise en œuvre du plan de modernisation des activités ferroviaires prescrit par le Gouvernement. Le Ministère des Transports déploie ainsi son objectif d’amélioration de la sécurité des moyens de transport à travers le suivi des investissements dans les infrastructures ferroviaires » précise Claude Misse Ntone, Directeur des Transports ferroviaires au Ministère des Transports.

L’Etat et CAMRAIL finalisent avec l’appui de partenaires au développement notamment, la Banque Mondiale, la Banque Européenne d’investissement, l’Agence Française de Développement et l’Union Européenne, les projets de renouvellement de la voie entre Douala-Yaoundé et Belabo-Ngaoundéré pour un linéaire total estimé à environ 585 km.

À propos de CAMRAIL CAMRAIL,

filiale de Bolloré Railways, est concessionnaire du chemin de fer Camerounais depuis 1999. Acteur majeur du développement économique et social au Cameroun, CAMRAIL qui a célébré ses 20 années de concession, investit en moyenne 12 milliards de francs CFA par an. L’entreprise reverse en moyenne 10 milliards de FCFA chaque année à l’État du Cameroun au titre des redevances, taxes et impôts. Avec 1.500 employés directs, 4.000 personnels de la sous-traitance, CAMRAIL développe une politique volontariste des ressources humaine