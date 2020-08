CAMEROUN :: Corona virus: Le nouveau business des églises de réveil :: CAMEROON

Les fake pasteurs ont manqué l’occasion de saisir cette crise sanitaire comme une opportunité. Un moyen de croissance spirituelle pour eux-mêmes et pour leurs trou- peaux. La pandémie a tout simplement exposé la pau- vreté spirituelle de ces pasteurs- loups dans l’enclos des églises.

Le pasteur de l’église dénommée Tabernacle de la liberté, Caleb Ngoa Atangana a proscrit à trois de ses fidèles, candidats au probatoire C, du sous-centre du lycée de Biyem-Assi le port du masque, pourtant, en ce temps de covid-19, les candidats ne sont pas autorisés en salle d’examen sans cette mesure barrière. Alors qu’en période de crise, un pasteur doit comme l’Anglais Charles Spurgeon, connu comme le « Princedesprédicateurs » se dire, J’ai appris à embrasser la vague qui me jette contre le Rocher des Âges. Puis lancer des bouées de sauvetage, au lieu d’exposer ou de piller ses ouailles. Puisqu’il ne peut être efficace que s’il fait partie de la crise.

Hélas! Les fake pasteurs ont manqué l’occasion de saisir cette crise sanitaire comme une opportunité. Un moyen de croissance spirituelle pour eux- mêmes et pour leurs troupeaux. Coronavirus a tout simplement exposé la pauvreté spirituelle de ces pasteurs-loups dans l’enclos des églises. Prouvant aux indécis que ces pasteurs- hyènes ne sont pas une lumière dans un monde sombre (Matthieu 5.14-16). Et ne peuvent pas trouver des moyens de repous- ser l’obscurité qui siège dans le cœur des nations en ce moment de pandémie. Raison pour laquelle les bétails-spirituels qu’ils enseignent en proclamant un autre Jésus que celui des Evangiles (2 Cor 11.4) ne savent pas que c’est l’amour de Dieu(1) Jean 4.19; Psaumes 136.1; 86.15, Jean 3.16, Romains 8.37-39), contraire du mal (Romains 16.17; Marc 7.20-23; Genèse 50.20), de la destruction(1 Pierre 5.8; Job 2.9-10), et de la souffrance (Job 24.5-11; Nombres 11.4-6; Genèse 31.38-42; Job 35.9), ainsi que sa bonté(Marc 10.18; Psaumes 119.68; Psaumes 145.9; 1 Chroniques 16.34)qui dirigent leurs vies pour leur bien.

Et qu’ils sont en sécurité en Christ. Par conséquent, ils peuvent passer toute crise comme celle du coronavirus avec cette paix qui surpasse toute intelli- gence. Défiance vis-à-vis des autorités et de Dieu Certains hommes-de-Dieu violent les consignes administratives sur l’interdiction d’attroupement et de distanciation socia- le. Toute chose contraire à l’une des recommandations de Dieu.

Que chacun se soumette aux autorités qui nous gouver- nent, car toute autorité vient de Dieu, et celles qui existent ont été établies par Dieu (Romains 13.1). Par conséquent, toute personne qui défie les normes éta- blies est un agent de l’Antichrist. C’est pourquoi celui qui s’oppose à l’autorité résiste à l’ordre que Dieu a établi. (Romains 13.2). Et pourrait s’attirer sa colère qui peut être exercée par les auto- rités. Car, ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. (Romains 13.2). C’est ainsi qu’au Zimbabwe, la police à coups de matraques a chassé d’un de ces repaires de truands, gourou et ouailles moutonnés. En République démocratique du Congo (Rdc) par contre, la police n’a pas eu la main lourde. Mais les autorités Judiciaires ont sévi. Le parquet près le Tribunal de grande instance de Butembo (Nord-Kivu) a scellé le 22 Mars, l’église de réveil de Joseph Kipute.

Il avait été surpris en train d’organiser un culte avec des dizaines de fidèles, contrairement à la mesure interdisant les attroupements. Business-spirituel Ces pasteurs pour la plupart des églises de réveil, qui excel- lent dans la fanfaronnade et le business-spirituel, ont aussi pris le nom de Dieu en vain.

Tel est le cas de David KinglowElijah pas- teur-prophète Nigérian de Glorious Mount of Possibility Church, à Lagos. Sans appel de Dieu, il a clamé lors d’une de ses prédications, I’mgoing to China to deal with coronavirus. I’m going to China to destroy coronavirus. I cannotbeaprophet in this world and China isdying. It is not possible.’ Plus tard, il avait été hospitalisé en Chine victime du coronavirus son ennemi. Une information en circulation disait. ‘Nigerianpastorwhowent to China to destroy coronavirus has been rushed to the hospital.’ Cette mésaventure de David Elijah confirmait deux faits. Chaque fois que l’on utilise le nom de l’Eternel en vain (Exode 20.7), cela compte pour un péché. Et qui dit péché, dit punition (Exode 20.7). Elijah l’a expérimentée. Il ne pourra pas dire que ‘Dieu l’a tenté’ (Jacques 1.13).

Prédateurs spirituels Dieu instruit. Toi donc, qui enseignes les autres, tu ne t’enseignes pas toi- même! Toi qui prêches de ne pas dérober, tu dérobes! (Romains 2.21). C’est le cas de Marcello Tunasi, du Congo-Kinshasa, nid des pasteurs-démons et truands. Ce pas- teur-affairiste qui avait été au cœur d’une affaire d’escroquerie de terrain trouve un moyen pendant ce moment difficile que coronavirus impose au monde pour piller ses abrutis-suiveurs. Sa stratégie est simple. Faire les poches à ses esclaves-spi- rituels. « Ne vous en faites pas! Je serai dans vos téléphones. Le matin quand je me réveille, je viens ici sans église, came- ra, je vous dis soyez branchez. Je vous prêche et puis vous envoyez aussi les offrandes par M-Pesa », avait-il dit sous les applaudissements de ses prisonniers spirituels. Comment peut-on acclamer pour une telle énormité.