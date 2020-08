CAMEROUN :: Homicide de Kribi : Les résultats de l’autopsie attendus :: CAMEROON

Des légistes se sont rendus dans la cité balnéaire la semaine dernière pour procéder à cet examen post-mortem sur la dépouille de Lydienne Solange Taba.

La famille de Lydienne Solange Taba n’est toujours pas complètement fixée sur ce qui a pu se passer à la résidence du sous-préfet de la Lokoundje à Kribi, entre vendredi soir et samedi 25 juillet 2020. Après une reconstitution des faits sous haute surveillance policière et à l’abri des caméras le 30 juillet 2020, une équipe de spécialistes était attendue de Yaoundé pour une expertise balistique.

La semaine dernière, l’enquête a évolué avec l’autopsie sur la dépouille de Lydienne Solange Taba. D’après un proche de la victime à Kribi, une équipe de médecins légistes a été dépêchée depuis Yaoundé pour cet examen post-mortem. Selon notre source familiale, les résultats de l’autopsie réalisée restent attendus.

« Nous attendons encore que les autorités en charge nous signifient les résultats de cette autopsie. Nous n’avons aucune information de ce qui en a résulté», indique ce membre de la famille qui croit savoir que les questions des modalités pour l’inhumation pourraient être ensuite abordées.

Qu’en est-il de la situation de Franck Derlin Eyono Ebanga, le sous-préfet ? A la famille de Lydienne Taba, les forces de l’ordre ont juste indiqué que « le souspréfet a été placé sous très haute surveillance ». Le Jour a en outre appris que le dossier ouvert au niveau de la Compagnie de gendarmerie a été transféré en haut lieu. Si une certaine information a circulé ces derniers jours parlant de la libération de l’administrateur civil, une source sécuritaire rassure qu’il demeure gardé à vue. Mais elle ne dit pas plus sur le lieu de sa détention. Une autre source suggère de regarder du côté d’Ebolowa, en attendant que le Tribunal militaire se prononce.

Aussi, le véhicule Toyota Fortuner immatriculée CA…. (véhicule de fonction des préfets et sous-préfet) qui était immobilisée dans la cour de la compagnie de Kribi depuis le déclenchement de l’affaire ne s’y trouve plus. En rappel, Lydienne Solange Taba, jeune étudiante de 23 ans inscrite en 2ème année à l’Institut universitaire du Golfe de Guinée (Iug) à Douala, a perdu la vie après avoir reçu une balle en provenance de l’arme de Franck Derlin Eyono Ebanga, le nouveau sous-préfet de l’arrondissement de la Lokoundje. Les circonstances de cet homicide restent encore non élucidées. L’enquête ouverte suit son cours.