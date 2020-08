CAMEROUN :: Le Manifeste du Médiateur Universel: Nous pouvons nous fâcher, mais nous restons ensemble :: CAMEROON

Il n’y a pas et il n’y aura pas de guerre ethnique au Cameroun. Il existe des diversités dont résultent des revendications légitimes de toute nature, sans que cela compromette le sentiment national global ainsi que la réalité de la communauté de destin.

C’est justement pour demeurer pragmatique que nous devons toujours laisser s’exprimer les uns et les autres, laisser s’exposer nos diversités, les écouter, les comprendre, les canaliser, les intégrer et travailler honnêtement, tous ensemble et à tous les niveaux pour élaborer des solutions consensuelles.

Et même quand pris par des passions extrêmes, certains useraient de langage, de discours, d’adjectifs et d’annonces vexatoires en violation de la loi, nous devons tout mettre en œuvre pour prêcher la tolérance et surtout pardonner, car ce sont des erreurs de jugements, peut-être des fautes mais humaines.

Celui qui exploite une erreur ou une faute pour instrumenter des appels à la vengeance et le désordre, est plus dangereux que l’auteur de l’acte qui fâche.

C’est pour cela que dans tous les cas, par tous les temps et en permanence, le dialogue et la réconciliation demeurent et demeureront notre salut./.