MONDE ENTIER :: 5 célébrités qui ont adopté la cryptomonnaie :: WORLD

Il n'y a pas si longtemps, la cryptomonnaie n'avait pas réussi à capter l'intérêt du grand public. Il s'agissait plutôt d'un actif caché, réservé à peu près exclusivement aux entrepreneurs, aux ingénieurs et aux développeurs qui connaissaient la cryptomonnaie depuis son fondement.

Les temps ont changé

À ce jour, la situation a radicalement changé. Le succès de Bitcoin, en particulier après la bulle des prix de 2017 , a mis la cryptomonnaie sous les feux de la rampe. Soudain, des millions de personnes ont créé des fermes minières et ont acheté leurs propres actions de crypto - y compris plusieurs personnalités publiques.

Pour preuve, et sur la base des recherches menées par Betway , voici cinq célébrités connues qui utilisent la cryptomonnaie.

1. Gwyneth Paltrow

Gwyneth Paltrow : actrice, auteur, avocate de pratiques sanitaires douteuses, et maintenant partisane de la cryptomonnaie.

En fait, le personnage public controversé connait la cryptomonnaie depuis un certain temps déjà. Paltrow a déjà servi de visage à Abra, une plateforme populaire qui permet aux utilisateurs d'investir dans des centaines de cryptomonnaies avec facilité. De plus, elle a été nommée conseillère de l'Abra en 2017.

L'enthousiasme de la star d'Iron Man n'a pas faibli non plus. Paltrow a partagé un article sur les "Bases de la cryptomonnaie" via sa plateforme Goop à la fin de l'année 2018.

2. 50 Cent

50 Cent est l'une des plus grandes histoires de réussite de célébrités en matière de cryptomonnaie - même si c'était complètement accidentel.

Betway note que l' incursion du rappeur américain dans le cryptocourant n'était pas des plus raffinées . Tout a commencé lorsqu'il a permis aux fans d'acheter son dernier album, Animal Ambition, avec Bitcoin. C'était en 2014. Le compte Bitcoin de 50 Cent a ensuite été laissé en sommeil pendant des années jusqu'à ce qu'il décide de se connecter quatre ans plus tard. Ce qui était d’un montant initial de 400 000 dollars en 2014 a été multiplié par plusieurs fois. Sa collection de Bitcoin avait alors une valeur de 8 500 000 dollars.

Sa réaction à la découverte a été typique de 50 Cent : "J'ai oublié que j'ai fait ce s**t lol".

3. Lionel Messi

Il n'est pas seulement le plus grand joueur de football que le monde ait jamais vu. Lionel Messi est aussi quelqu'un qui a apporté son soutien au monde de la cryptomonnaie.

C'est ce qu'il a fait lorsqu'il est devenu partenaire des laboratoires Sirin. La société israélienne Sirin Labs est connue pour avoir créé le tout premier smartphone crypté. Le smartphone a été développé pour garantir la sécurité totale des transactions cryptées.

4. Pitbull

Pitbull croit depuis longtemps à la cryptomonnaie. Le chanteur affirme qu'il a commencé à investir dans Bitcoin dès 2012.

Tout cela a culminé avec le lancement du Smackathon. Réalisée avec l'aide d'Emerge Americas, cette cryptocourant a été créée dans l'intention de révolutionner la façon dont les paiements sont effectués dans l'industrie de la musique. Cependant, le Smackathon n'a pas réussi à décoller - il n'est plus mentionné depuis le milieu de l'année 2018.

5. Redfoo

Un autre musicien dans le domaine de la crypto est Redfoo, membre du populaire duo musical LMFAO. Pourtant, son dévouement à la cryptomonnaie dépasse de loin tous les autres sur cette liste. En réalité, il a fait ses adieux à sa lucrative carrière musicale, décidant de devenir codeur pour la chaîne de magasins Ethereum.