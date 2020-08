CAMEROUN :: Lutte contre la covid 19 : Supergooal se deploie sur tous les fronts. :: CAMEROON

Supergooal est au cœur de tous les plans. Aider son prochain c’est s’aider soi-même, et c’est ce que souhaite faire cette marque de renommée internationale, principalement dans ce contexte de Covid-19.

La Covid-19 est au centre de tous les sujets de conversation, notamment quand on est conscient des ravages qu’elle ne cesse de causer depuis des mois. Supergooal, dans une optique de venir en aide aux citoyens, a mis les petits plats dans les grands.

SUPERGOOAL : VOTRE SÉCURITÉ EST LA NÔTRE

Le coronavirus a déjà causé des milliers de morts dans le monde entier, et quelques centaines au Cameroun. Il est temps de faire quelque chose pour les personnes qui nous entourent, et c’est pour cette raison que Supergooal a trouvé judicieux de faire un geste.

Comme à l’accoutumée, Supergooal souhaite se montrer présente pour les citoyens camerounais, et a toujours tenu à le faire de différentes manières. En ce moment, il est question de lutter contre la crise sanitaire qui menace le globe.

Les paris sportifs sont certes le centre d’intérêt de la marque, mais la sécurité de ses joueurs et de la population est un point à ne surtout pas négliger. Ainsi, afin de soutenir l’État et les camerounais dans la lutte contre le coronavirus, Supergooal a pris sur elle de distribuer des milliers de masques de protection dans différentes villes du pays.

Sachant qu’il s’agit de l’une des mesures de sécurité instaurées par l’Organisation mondiale de la santé (OMS), il a été trouvé plus stratégique de commencer à distribuer ces cache-chez aux chauffeurs de transports en commun, principalement aux taximen.

UNE DÉCISION STRATÉGIQUE POUR LE BIEN DE TOUS

En effet, les taximen constituent l’une des couches les plus vulnérables dans ce contexte de Covid-19, sachant qu’un taxi peut transporter en moyenne 200 personnes par jour. Alors, protéger chaque taximan le mieux possible, c’est protéger ses passagers, et par la même occasion limiter au minimum la circulation du virus.

À présent, les masques de protection ont déjà été distribués dans plusieurs villes du Cameroun, principalement des grandes villes telles que Yaoundé, Douala, Bafoussam, et bien plus encore. La campagne de distribution se poursuit dans toute l’étendue du territoire camerounais.

TOUS UNIS CONTRE LA COVID-19

Personne n’est épargnée de ce virus qui ne cesse de causer des ravages dans le monde entier. Le nombre de cas au Cameroun n’est pas aussi élevé que dans d’autres pays, ce qui est une chance. Il est donc judicieux que tout un chacun fasse le maximum pour éliminer ce virus une bonne fois pour toutes.