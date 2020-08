CAMEROUN :: AFFAIRE DU COUPLE TAKAM: ANNIE MAFOTSING N’A PAS ÉTÉ INHUMÉE CHEZ SON EX MARI :: CAMEROON

Annie Nadège Mafosting a été inhumée le samedi 1er Août au quartier Djuba à Bamedjou dans l’ouest du Pays.

Elle a rejoint la terre de ses ancêtres dans la concession familiale, tandis que Christophe Colomb Takam a été porté en terre la veille.

Au quartier Djuba, près de 500 personnes, amis, famille et curieux sont venus des 4 coins du pays pour saluer le départ de celle dont le tragique assassinat continue d’alimenter les commentaires sur les réseaux sociaux. «C’est la pire des morts que l’on puisse réserver un être humain » témoigne une proche éprouvée.

Pour les membres de sa famille, le départ de cette infirmière de formation est une perte inestimable. Ses parents sont inconsolables et le tragique qui entoure la mort d’Annie Nadège Mafotsing aggrave un peu plus leur peine. Les nombreux témoignages écoutés ici la présente comme une travailleuse infatigable qui traînait sa joie de vivre partout, une amie loyale et une mère attentionnée pour ses enfants.

Au milieu des lamentations, les uns et les autres essaient tant bien que mal d’oublier la polémique qu’a suscité le choix du lieu de l’enterrement. «Selon la coutume Bamileké, c’est dans la famille de son ex-mari qu’elle devait être enterrée mais ce que Takam nous a fait là, on ne pouvait même pas emmener le corps de ma sœur là-bas » lance une des cousines de la disparue. Nous nous renseignons à ce sujet et il nous est confié que la famille du concerné n’a pas réclamé la dépouille comme le veut la coutume. D’ailleurs, à l’arrivée des corps à l’aéroport de Douala, la famille de Christophe Takam avait prévu un seul corbillard pour son fils. «Personne de cette famille n’a eu le courage de se présenter même à l’enterrement», souligne un membre de la famille.

Et lorsque nous revenons sur les causes du décès de la désormais feue Annie, la douleur se mêle à la colère » Takam était méchant…Il était mėchant » lance un membre de la famille. » Il l’a tué par simple Jalousie » continue-t -il. » En plus, sur les réseaux sociaux, les gens ne disent pas la vérité, ma sœur est tuée et c’est elle que les gens salissent encore » Nous fait remarquer Josy, sa cousine. Elle nous fait savoir que contrairement à ce que certains racontent sur les réseaux sociaux, sa cousine n’a pas quitté son foyer pour entretenir une relation avec un autre homme mais bien parce qu’elle était victime de violences conjugales. »Même sa belle-famille qui la sabote aujourd’hui le sait très bien… » conclut-elle, toute courroucée.

Il est à noter que le couple Takam était divorcé depuis plusieurs mois déjà avant le 14 Juin 2020. Ce jour-là, Christophe Takam est entré dans la maison de son ex épouse, l’a assassinée à l’aide d’une arme à feu avant de se donner la mort à son tour devant leurs trois enfants. Christophe Takam a été inhumé le 31 juillet à Bamedjou.