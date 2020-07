CAMEROUN :: DISCOURS DU TRÔNE: SM LE ROI DÉCLINE UNE VISION PLUS AMBITIEUSE ET A LA HAUTEUR DES DÉFIS :: CAMEROON

SM le Roi Mohammed VI a décliné, dans de Son discours prononcé à l’occasion de la célébration du 21è anniversaire de la fête du Trône, “une vision plus ambitieuse à la hauteur des défis”, a souligné le Pr Bertin Léopold Kouayep, président de l’Organisation Maroc Afrique-culture et développement (OMA), section Cameroun.



Le discours de SM le Roi décline “une vision plus ambitieuse à la hauteur des défis compétitifs qu’impose le contexte sanitaire actuel et ses opportunités”, a indiqué à la MAP M. Kouayep, également expert en économie.



L’adresse du Souverain, centrée sur une solidarité polyphonique agissante (multi-niveaux et pluri-acteurs), impulse une dynamique inclusive et constructive, a-t-il ajouté, implorant le peuple marocain à continuer de mutualiser les efforts et de s’allier à la cadence des reformes et projets qu’impulse le Souverain pour assurer la protection sociale à tous les Marocains au travers de la promotion du développement et de l’instauration permanente de la justice sociale et spatiale.



Il a aussi formulé le vœu pour que “ce discours de renforcement des liens sociaux, de réconfort et de réitération de la détermination et de l’imploration de la mesure divine pénètre les citoyens chérifiens et les pan-africanistes”.



Après avoir saisi cette occasion pour adresser au nom de son organisation ses félicitations renouvelées à SM le Roi à l’occasion de la fête du Trône et de l’Aid el-kebir, le Pr Kouayep a souligné que l’OMA-Cameroun se trouve “dans son essence réelle, très sensible aux valeurs et aux aspirations véhiculées via ce discours authentique et sagace”.