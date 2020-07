CAMEROUN :: FONYA Goun ou HOMMAGE DE L'ARTISTE PRINCE KESTAMG à l'industriel FOTSO VICTOR :: CAMEROON

Le PATRIARCHE FOTSO Victor, le baron de l'industrie camerounaise s'en est allé, cependant, cet homme dont les réalisations ont été on ne peut plus grandioses, continuera à influer sur les générations actuelles et futures générations africaines habitées par la persévérance et la recherche de l'excellence. De nombreux hommages lui ont été rendus et lui seront rendus.



Le lion de la scène, Prince KESTAMG, a répondu présent à ce rendez-vous artistique en conjuguant des synergies avec ses collègues artistes Queen Eteme, Angeline Tezanou et Olivier Tshimanga pour concocter un belle dedicace au Chef Fo NIAPGOUNG

