CAMEROUN :: Mairie de ville de Douala: Que retenir des 100 jours Marie Dine Adzogo 4ème adjoint ? :: CAMEROON

Au-delà de l’euphorie après élection, les principaux acteurs du développement local au niveau des municipalités sont passés à l’action.

On est bien loin des cérémonies et des effusions de joie post-électives à la mairie de ville de Douala où le maire de ville et ses adjoints se sont résolument mis au travail là où certains auraient passé le temps à « l’étude des dossiers et à une plus grande pris de connaissance du nouveau cadre de travail ».

Un fait qui pourrait en toute légitimité se comprendre. Mais Marie Dine Adzogo 4ème adjoint au maire de ville de Douala ne s’est pas contenté de cet aspect. Parce qu’actrice du terrain, et très proche des populations, elle appréhendait déjà mieux les responsabilités qui lui étaient confiées. Notamment celles relatives à la gestion des espaces marchands de la ville de Douala qui, avec la mise en application de la politique de décentralisation, semblaient engendrer des incompréhensions dans l’interprétation des textes entre ce qu’il convenait encore d’appeler Communauté urbaine et les mairies d’arrondissements.

Depuis sa prise de service, au-delà de l’accalmie observée, il s’est agi d’un travail « sous-marin » qui se positionne à la suite de la gestion et restructuration des équipements marchands dans la ville de Douala engagé justement par le maire de ville.

Il faut dire que le 4ème adjoint au maire de ville de Douala ne s’est pas uniquement appesanti sur ses connaissances et son expérience au niveau du terrain. Son background en est aussi pour beaucoup.

En effet Adzogo Marie Dine est diplômée en Science Economique et développement. Ce qui lui donne une plus grande capacité à appréhender tous les aspects relatifs au domaine économique et singulièrement dans le cadre de la gestion.

Certainement qu’avec la nouvelle impulsion que donne le maire de ville au sujet de la gestion de ces équipements, il n’y aura pas trop de grains à moudre pour le 4ème adjoint au maire de ville de Douala .