CAMEROUN :: DETENTION : E. Alain Mebe Ngo’o et son épouse devant le juge des libertés :: CAMEROON

L’ancien ministre de la Défense estime qu’il n’a plus rien à faire à la prison centrale de Yaoundé – Kondengui plus de 16 mois après son arrivée dans ce pénitencier. Le juge d’instruction du Tribunal criminel spécial qui l’avait inculpé est suspecté d’avoir violé la loi encadrant la durée de sa détention provisoire.

Le 21 juillet prochain, M. Edgard Alain Abraham Mebe Ngo’o et son épouse, Mme Minla Nkoulou Bernadette, sauront si leurs baux respectifs à la prison centrale de Yaoundé – Kondengui se prolongent. L’ancien ministre et sa tendre moitié ont en effet saisi depuis le 18 juin dernier le président du Tribunal de grande instance (TGI) du Mfoundi de deux requêtes séparées destinées à provoquer l’interruption de leur détention provisoire au sein du célèbre pénitencier. Le couple a de ce fait discrètement comparu jeudi dernier, 9 juillet 2020, dans le cabinet de l’un des magistrats de cette juridiction.

Agissant en qualité de juge des libertés, ce magistrat a écouté les arguments de l’avocat du couple Mebe Ngo’o et ceux de leur contradicteur commun, le procureur de la République près le TGI du Mfoundi, avant de se donner un délai de douze jours pour rendre sa décision. Placés en détention provisoire depuis le 8 mars 2019, pour l’ancien ministre de la Défense, et trois jours plus tard, pour son épouse, M. et Mme Mebe Ngo’o estiment, chacun dans sa requête, qu’ils sont aujourd’hui détenus de façon abusive.

Cela fait un peu plus de 16 mois que les deux époux sont incarcérés. Or, soutiennent-ils au regard des dispositions légales évoquées par leur avocat commun, ce délai d’embastillement est excessif et contraire « à l’esprit et à la lettre de la loi et [participe] ni plus ni moins que d’une détention illégale au sens de l’article 584 du Code de procédure pénale ». Raison pour laquelle l’ancien ministre et son épouse sollicitent chacun sa remise en liberté immédiate. En fait, M. Mebe Ngo’o avait été placé en détention provisoire à la prison centrale de Kondengui après avoir été inculpé pour des faits présumés de détournement de biens publics, coaction de détournement de biens publics, corruption active, blanchiment aggravé de capitaux, délit d’initiés, intérêt dans un acte, puis violation de la réglementation des marchés publics.

L’ancien ministre était suivi par son épouse, inculpée pour sa part pour des faits supposés de complicité de détournement des biens publics, blanchiment de capitaux et de complicité de corruption active. Le lieutenant-colonel Joël Mboutou et l’inspecteur du Trésor Maxime Mbanguè, tous les deux anciens collaborateurs de l’ancien ministre, en plus d’un certain M. Victor Menye, banquier à la retraite, étaient également inculpés dans le cadre du même dossier.

Prorogations de détention

Ces inculpations étaient en réalité faites dans le cadre d’une enquête judiciaire ouverte contre l’ancien ministre et l’ensemble de ses co-inculpés, par M. Blaise Woomiko, juge d’instruction du Tribunal criminel spécial (TCS). Chacun des mis en cause était notifié d’une détention provisoire de six mois, expirant dans le premier tiers du mois de septembre 2019. Il se trouve qu’à l’expiration du délai de détention provisoire de chacun, le juge d’instruction avait procédé à deux nouvelles prorogations respectives de la durée de détention de chacun des inculpés. Pour l’avocat du couple Mebe Ngo’o, ces prorogations sont arbitraires et appellent la mise en liberté immédiate de ses clients. D’où les deux requêtes déposées le 18 juin dernier sur la table du président du TGI du Mfoundi.

Dans les deux requêtes au contenu identique consultées par Kalara, Maître Pauline Noël Koe Amougou estime en effet que la raison évoquée par le juge d’instruction du TCS pour rallonger la durée de détention des Mege Ngo’o est contraire à la loi portant création d’un Tribunal criminel spécial, précisément à l’alinéa 3 de son article 9 nouveau. « L’information judiciaire est clôturée par le juge d’instruction dans un délai maximum de 180 jours, soit six mois après le réquisitoire introductif d’instance, compte tenu des délais prévus à l’article 13 alinéa 4 », dit la disposition visée par l’avocat. Qui soutient de ce fait que « toute prorogation du délai de clôture de l’information judiciaire est proscrite par le législateur pour ce qui est du TCS ».

Or, rappelle Maître Koe Amougou, « l’information judiciaire de dame Minla Nkoulou Bernadette épouse Mebe Ngo’o devait être clôturée ipso facto le 11 septembre 2019 ». Pareil pour M. Mebe Ngo’o lui-même dont l’information judiciaire est sensée avoir pris fin le 8 septembre 2019 au plus tard. L’avocate déplore que le juge d’instruction se soit érigé en « législateur » pour maintenir en vie les mandats de détention de ses clients, « prorogeant ainsi de fait la durée de détention maximale de l’information judiciaire » concernant M. et Mme Mebe Ngo’o, qui est d’un peu plus de 16 mois aujourd’hui dans les deux cas, en violation de l’article 9 nouveau de la loi portant création d’un TCS. C’est la raison pour laquelle le président du TGI du Mfoundi, lieu de détention du Mfoundi, est sollicité pour mettre un terme aux prorogations de détention contestées.

En effet, à la lecture de l’alinéa 1 de l’article 584 du code de procédure pénale, « le président du Tribunal de grande instance du lieu d’arrestation ou de détention d’une personne, ou tout autre magistrat du siège dudit tribunal désigné par lui, est compétent pour connaître des requêtes en libération immédiate, fondées sur l’illégalité d’une arrestation ou d’une détention ou sur l’inobservation des formalités prescrites par la loi ».

Code de procédure…

Selon des sources proches du dossier, le parquet n’a pas partagé la même lecture des choses que l’avocat du couple Mebe Ngo’o au cours des débats devant le juge de l’habeas corpus (juge des libertés). Il estime que cet avocat confond le régime de la clôture de l’information judiciaire avec le régime de la détention provisoire, deux situations juridiques qui ne seraient pas liées, selon le représentant du ministère public. Pour ce dernier, la loi portant création d’un TCS ne traite pas de la détention provisoire. Il déclare en outre que ce sont les délais prévus par le Code de procédure pénale, soit une détention maximale de 18 mois d’inculpation dans le cas d’un crime. L’ancien ministre et son épouse ne sauraient donc s’appuyer sur cette loi-là pour qualifier leurs détentions provisoires respectives d’illégales.

Il se trouve que dans ses diverses ordonnances de prorogation de la détention provisoire de Mme et M. Mebe Ngo’o, le juge d’instruction a toujours pris le soin d’indiquer explicitement que la mesure qu’il envisage de prendre est nécessaire parce que « l’information judiciaire suit toujours son cours ». Pour Maître Koe Amougou, il ne subsiste aucun doute sur le fait que la rallonge du séjour de ses clients à la prison centrale procède de la violation de l’article 9 de la loi sur le TCS. Il invite le juge des libertés à en tirer toutes les conséquences pour remettre l’ancien ministre et son épouse en liberté. Toutes les parties sont aujourd’hui suspendues à ce que dira ce juge-là le 21 juillet prochain.

MagForce...

Notons, comme indiqué dans l’édition de Kalara publiée le 19 février 2019, que M. Mebe Ngo’o et ses coaccusés sont poursuivis pour des faits supposés intervenus dans le cadre de l’exercice des fonctions gouvernementales de celui qui fut tour à tour directeur du cabinet civil du président de la République, délégué général à la Sûreté nationale, ministre délégué chargé de la Défense, puis ministère des Transports. Les faits précis au coeur des ennuis judiciaires de l’ancien ministre ne sont pas encore connus du grand public. Cependant, selon certaines sources, il est notamment suspecté d’avoir participé à des surfacturations liées aux opérations d’acquisition de matériel militaire auprès d’un fournisseur dénommé MagForce.

Rappelons que le scandale en question, pour ce qui concerne ses implications au Cameroun, avait éclaté en 2016, avec l’interpellation en France du lieutenant- colonel Mboutou. Ce dernier avait été pris quasiment la main dans le sac, étant en possession d’importantes liasses d’argent dont une enveloppe reçue quelques minutes plus tôt des mains d’une commerciale de la société MagForce. L’affaire avait fait grand bruit, mais n’avait connu des suites judiciaires au Cameroun qu’après la sortie du gouvernement de l’ancien ministre délégué chargé de la Défense.