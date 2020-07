CAMEROUN :: Le Directeur du CRADAT recadre le ministre Jacques Fame Ndongo :: CAMEROON

Une note du ministre d’Etat, ministre de l’Enseignement Supérieur, Jacques Fame Ndongo, rendue publique le lundi 13 juillet dernier déniait au Centre Régional Africain d’Administration du Travail la compétence de délivrer des diplômes universitaires du système Licence-Master-Doctorat.

Le CRADAT « n’est pas agréé comme établissement d’enseignement supérieur, habileté à délivrer les diplômes universitaires du LMD (Licence-Master-Doctorat) au Cameroun » pouvons-nous lire.

Armand Arsene Hien, directeur Centre régional africain d’Administration du Travail(CRADAT) a réagi 24 h après,le communiqué du Pr Jacques Fame Ndongo.

Dans ce communiqué datant du 14 juillet 2020, Armand Arsene Hien affirme que le CRADAT est une institution régionale de 18 États membres reconnu par l’Etat du Cameroun.

Une manière de signifier au ministre de l'enseignement supérieure qu'il n’a aucun droit de souligner que les diplômes universitaires du CRADAT ne sont pas reconnues au Cameroun.

Armand Arsène Hien appelle par conséquent les étudiants à «garder leur sérénité et à faire confiance au CRADAT», non sans convier les partenaires de l’institution à rester vigilants et à ne pas se laisser convaincre par des «allégations insinuantes et malveillantes» des individus mal intentionnés, dans l’optique de ternir l’image du centre.

L'intégralité du communiqué du directeur du CRADAT en dessous