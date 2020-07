CAMEROUN :: Le brasseur SABC annonce le retour de la bière pression à Douala et Yaoundé :: CAMEROON

« C’est avec un plaisir raffiné que nous vous annonçons le retour de la bière pression dans les villes de Douala et Yaoundé ». C’est le message publié ce 13 juillet par la Société anonyme des brasseries du Cameroun (SABC), filiale du Français Castel.

Le retour de ce segment de bière concerne les marques « Beaufort Lager » et « Isenbeck » désormais disponibles dans les restaurants, hôtels et snacks et sur les sites de commercialisation de la bière pression des Brasseries du Cameroun.

En 2018, ce produit jadis distribué par La Fontaine à Bière (FAB), une entreprise privée qui était en contrat d’exclusivité avec la filiale locale du groupe Castel, avait disparu du marché suite au non-renouvellement du contrat entre les parties.

Le Groupe Castel, selon des sources crédibles, estimait qu’il y avait absence de rentabilité économique du contrat pour la SABC, étant entendu que les performances du segment n’avaient cessé de décliner depuis la concession à la FAB.