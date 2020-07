CAMEROUN :: Le délai de livraison du Congo Mall fixé à 2021 :: CAMEROON

C'est l'assurance qu'à donné le promoteur de ce projet au Maire de la ville qui y effectuait une visite histoire de s'enquérir de l'état d'avancement des travaux sur ce chantier.

Ce lundi 06 juillet 2020, Roger Mbassa Ndine le Maire de la ville de Douala a effectué une descente sur le site du chantier du Congo Mall. Au menu de cette descente, une rencontre avec les responsables en charge des travaux de construction de ce centre commercial futuriste afin toucher du doigt la réalité du terrain quand à l'état d'avancement des travaux.

C'est donc par des propos rassurants qu'Emmanuel Neossi va convaincre la premier magistrat de la ville sur les capacités de Néo industrie l'entreprise en charge de ces travaux a mener a bien les travaux de construction de ce complexe commercial annoncé pour être l'un des plus grands de la sous région et ceci dans les délais annoncés et ce malgré la pandémie du Covid19 qui sévit dans le monde actuellement et qui touche tous les secteurs d'activité.

Cette visite de Roger Mbassa Ndine intervient au moment où ce chantier tourne au ralenti du fait du Covid-19. Notons aussi que la fermeture des frontières décrétée par les autorités i ne permettent pas d’importer les 70% des matériaux de construction de cette infrastructure. Une situation qui a laissé présager le non-respect des délais de livraison de ce futur complexe commercial. Pourtant, il n’en n’est rien. l’équipe en charge de ce projet a donc rassuré ses visiteurs du jour que l’infrastructure sera livrée dans les délais, du moins à la fin 2021.

D'après leur exposé , il ressort que le taux d’exécution de la première phase était en avance et son gros œuvre est réalisé à 80%. . Lancée en novembre 2019, la construction du Neo Congo Mall fruit d'un partenariat public-privé entre la communauté urbaine de Douala et l'entreprise Néo industrie est réalisée avec plus de 70% des matériaux de construction importés de Chine, d’Italie et de Turquie. Sa livraison est donc prévue en mai 2021. Roger Mbassa Ndine le Maire de la ville dira à ce propos que , « Ce complexe s’inscrit dans la vision de la CUD qui vise à moderniser le cadre marchand dans la ville, celle d’offrir aux commerçants et hommes d’affaires un cadre sain dans lequel ils peuvent développer leurs activités », . Il compte ainsi s'inspirer de ce complexe commercial pour moderniser les autres espaces marchands de la ville surtout sur le plan de la sécurité.

Le Neo Congo Mall va donc naître sur les cendres du vieux marché Congo de Douala et D’après les projections de son promoteur, Emmanuel Neossi, va générer près de 28.000 emplois dont 350 directs dans la construction , 7000 pour les activités commerçantes et environ 20.000 autres emplois indirects. Il sera bâti en 2 bâtiments sur 5200 m2 pour environ 3500 équipements marchands. Son promoteur le considère comme étant un complexe «ultramoderne» disposant d’un système de sécurité incendie de dernière génération, des restaurants, 300 places de parkings en sous-sol, des magasins de stockage, bureaux, un supermarché, des équipements de services pour un coût global de 28 milliards de FCFA.