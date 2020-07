CAMEROUN :: Zogmang B. Rolande épouse Mimbang est le nouveau contrôleur financier de la mairie de Douala 1er :: CAMEROON

Elle a été installé à ces fonctions hier mardi 30 juin par le chef de la délégation de ministère des Finances.

Le onze juin dernier, Louis Paul Motaze le ministre des finances signait un arrêté portant nomination des contrôleurs financiers dans plusieurs structures étatiques et autres organismes subventionnés par l'Etat.

Les mairies d'arrondissement font partie des institutions qui ont bénéficié de cet arrêté. C'est ainsi qu'en' ce qui concerne la commune d'arrondissement de Douala 1er, c'est Mme Zogmang benkoand rolande épouse Mimbang qui a été nommé a ces fonctions.

Cette jeune conseiller de Jeunesse et d'animation épouse et mère de cinq enfants précédemment contrôleur financier des arrondissements de Douala aura pour tâche d'assurer le contrôle des actes administratifs générateurs de dépenses et de recettes pris par les responsables de la mairie de Douala 1er tel que le défini ses attributions.

Joseph Ndoh Ndzie le chef de la délégation du ministère des Finances qui a procédé à l'installation de cette dernière lui a rappelé une fois de plus le chapelet de ses charges qui l'incombent tel que défini par les dispositions de la loi portant régime des contrôleurs financier au moment où elle est installée à ces fonctions. Celles-ci peuvent se résumer à assurer principalement la régularité des opérations budgétaires uisont soumises à son visa.

L'installation de Madame Zogmang Benkoand Rolande épouse Mimbang, marque donc une fois de plus un autre pas et pas le moins décisif dans la mise en place des jalons de la décentralisation tel que voulu par le chef de l'Etat.

La délégation venue de Yaoundé va continuer son périple des installations des contrôleurs financier dans les communes d'arrondissement ce 1er juillet par l'arrondissement de Douala 2è.

L'exécutif municipal de Douala 1er avec a sa tête le maire Lengue Malapa a tenu a offrir un accueil digne de son rang a celle qui est pourtant perçu comme les yeux de l'état dans les finances de la commune.