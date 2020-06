Joshua Osih demande à Paul Biya de fermer le Cameroun aux ressortissants de l'espace Schengen :: CAMEROON

Lire la déclaration de l’honorable Joshua Osih, député du Social democratic front (Sdf) après la fermeture de l’espace Schengen aux Camerounais.

Les pays membres de l’espace Schengen viennent de décider que les ressortissants de certains pays sont interdits d’entrer sur leur territoire. Tout en mentionnant que tous les 15 jours, cette liste pourrait être actualisée. C’est leur droit le plus absolu de s’isoler ou de discriminer les ressortissants des pays pouvant se rendre sur leur territoire au motif qu’ils risquent, d’après eux, d’apporter une nouvelle vague de contamination du COVID-19.

Le Cameroun, si l’on s’en tient à cette liste, en fait partie. Ce qui veut clairement signifier qu’aucun compatriote même avec un visa ne peut, jusqu’à nouvel ordre, entrer dans un des pays de l’espace Schengen.

En vertu du principe sacro-saint de réciprocité, aucun ressortissant des pays de l’espace Schengen ne doit également être autorisé d’entrer au Cameroun durant cette période d’interdiction, quel que soit son statut diplomatique ou sanitaire.

Nous ne pouvons pas être victimes d’un virus venant de l’espace Schengen et en payer le prix. Plus grave, ces pays se permettent de s’ériger en donneurs de leçons alors qu’ils auraient pu humblement se mettre en synergie avec nos différents acteurs locaux pour mieux gérer la crise du Covid-19 afin de sauver des vies dans l’espace Schengen et au Cameroun. C’est inacceptable.

En tant que Député de la Nation, j’en appelle au Président de la République de prendre ses responsabilités aux fins d’acter ou de faire acter le sacro-saint principe diplomatique de réciprocité vis-à-vis des pays de l’espace Schengen. Le Président de la République doit de ce fait prendre ses responsabilités et imposer notre souveraineté.