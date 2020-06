CAMEROUN :: Affaire Ernest Obama: Paternalisme Ethnofasciste ou Récuperation Politique :: CAMEROON

Comment a bien pu bien réagir le journaliste Ernest OBAMA à son lynchage en règle par la presse à gages qu'il a dirigée au sein du Groupe l'anecdote??? Nous aurions bien aimé être là lorsqu'il a découvert tous ces titres au fond de sa cellule du Secrétariat d'État à la Défense (SED) de Yaoundé, et réalisée la souffrance qu'il a pu infliger de la même manière à tant d'autres victimes de cette dictature sanguinaire.

Cela dit, que "papa" Amougou Belinga "essaye ou non d'enseigner une leçon à son" fils ", Ernest -l'arrestation spectaculaire de M. Ernest Obama était clairement une démonstration de pouvoir disciplinaire et punitif en stéroïdes par un cacique villageois du régime de Biya, béni par le pouvoir de l'État dans un contexte autoritaire entraîné par la schizophrénie où la rhétorique et la propagande politique sont en contradiction directe avec ses actions. Ce qui se passe est un mélange de dictature, de néolibéralisme, de précarité et de temps disciplinaires établissant et maintenant des relations de domination et de dépendance avec les prétendants “Nnôm Ngui” au sommet de la chaîne alimentaire où chacun est sommé de connaître sa place et aucun désordre n'est toléré.

Les personnes impliquées dans cette mascarade judiciaire (une de plus et peut-être de trop!) ne semblent même pas se soucier que cette démonstration flagrante de paternalisme ethnofasciste et l'utilisation brutale de la violence d'État soient l'expression du fascisme. Une tactique de choc qui prive de réflexion et fait place au simulacre où certains des participants ont prétendu publiquement que nous vivions maintenant à la fin du règne de Biya et que c'était une saison ouverte pour qui allait être le prochain Nnôm Ngui (Chef des chefs).

Il est bien connu que ce type de régime autoritaire exige que beaucoup de boucs émissaires soient jetés en pâture à un public émasculé afin de les maintenir dans la terreur et la soumission. Voilà pourquoi plus aucun acteur de la galaxie politique et médiatique du pouvoir Biya n'inspire la confiance et le respect (dus à ses références académiques et fonctions)...aujourd'hui. En raison précisément de cette propension à lyncher publiquement ceux, notamment dans leurs rangs, qui subissent les foudres d'un arbitraire systémique et moyenâgeux.

Ces messieurs ne veulent délibérément rien comprendre à ce qu'est véritablement une république et/ou un état de droit. Ils peuvent dés lors, malgré leurs positions sociales, uniquement inspirer que du mépris; bien au-delà des titres pompeux et du raisonnement essentiellement flagorneur qu'ils peuvent tenir sur une mise en accusation médiatisée et humiliante d'un des leurs.

Au fond ce n'est pas tant la personne d'Ernest OBAMA et même du journaliste Ernest OBAM qui est remise en question ici, comme ils tiennent à réduire l'indignation générale, mais tout le corpus juridique et institutionnel qui structure la cohésion nécessaire dans toute société civilisée.

En réalité ils s'avèrent incapables de comprendre quoique ce soit à l'institution Judiciaire telle qu'on la voit à l’œuvre dans des démocraties; encore moins de tolérer une quelconque aspiration au changement démocratique comme celle portée aujourd'hui par le principal opposant Maurice Kamto, différents acteurs de la société civile et une écrasante majorité des ressortissants camerounais de la diaspora.

Ce n'est simplement plus à leur portée.

Parce que leur mode de pensée procède d'une zombification systémique des esprits opérée pendant 38 ans, y compris les plus brillants, par une dictature particulièrement avilissante.

Pris ensemble, lorsque les gens pensent aux prisonniers politiques en dystopie, ils pensent généralement à de grands noms tels que Nelson Mandela et ses complices dans les procès de Rivonia. S'ils pensent au despotisme juridique dans des endroits comme le Cameroun et au travail des organisations de défense des droits de l'Homme, comme le CL2P, les gens penseront à juste titre qu'il n'y a rien d'autre que des procès motivés par des objectifs politiques, la déshumanisation et l'oppression plutôt que par un intérêt pour la justice.

Ils ont raison parce que comme pour la spectaculaire mise en scène de l'arrestation d'Obama, le but est de mettre en spectacle le pouvoir disciplinaire et les mécanismes de punition du régime de Yaoundé.

C'est pourquoi, plus que la personne d'Ernest Obama - le CL2P appelle à une réflexion sur l'impact de la politique sur la justice, sur ce que les procès peuvent nous apprendre sur le despotisme juridique béni par le pouvoir de l'État, et une métaphore des façons dont l'État menace au quotidien tous Camerounais ordinaires avec mépris et violence.

Le Comité de Libération des Prisonniers Politiques – CL2P

http://www.cl2p.org