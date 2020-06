RD CONGO :: Le 23 juin 1960, Patrice-Emery Lumumba devient le Premier ministre du futur Congo indépendant :: CONGO DEMOCRATIC

Après les élections législatives de mai 1960, Patrice Lumumba était désigné, le 13 juin, “informateur” du gouvernement par Ganshof van der Meersh (Ministre belge des colonies).

Mais curieusement, le 17 juin, c’est Kasa-Vubu qui est à son désigné “formateur” du gouvernement par le même ministre, au motif que Lumumba n’était pas capable de réunir un consensus autour de lui.

Fort du poids politique de son cartel dans les deux Chambres, Patrice Lumumba menaça d’entraver la suite des événements s’il n’était pas remis dans son droit de former le gouvernement.

Et le 21 juin, Lumumba fut de nouveau désigné comme – cette fois-ci – “formateur” du gouvernement.

Après d’intenses et difficiles tractations, voulant satisfaire toutes les provinces, toutes les ethnies et toutes les tendances politiques, le 23 juin, Lumumba se présenta au Parlement pour solliciter l’investiture de son gouvernement. Il fut formé de 23 ministres, dont Lumumba lui-même au poste de Premier ministre et de ministre de la Défense nationale, de 10 secrétaires d’Etat et de 4 ministres d’Etat.

Ce premier gouvernement du Congo indépendant n’avait aucune femme en son sein. Et après un débat houleux de plusieurs heures, à 2h du matin (nous sommes déjà le 24 juin), le gouvernement Lumumba reçut l’investiture du Parlement : sur 137 votants, 74 voix pour, 1 voix contre, 4 abstentions et 57 absents.

Quelques heures après (24 juin), le Sénat lui accorda aussi sa confiance avec 60 voix pour, 12 voix contre, 8 abstentions et 4 absents. Patrice-Emery Lumumba devenait ainsi le premier Premier ministre [congolais] de l’Histoire de la RD Congo.