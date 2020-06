CAMEROUN :: Autoroute Yaoundé-Douala:le coût des 60 premiers kilomètres passe de 338,7 à 423,5 milliards de FCFA :: CAMEROON

Les retards accusés dans la construction de l’autoroute Douala-Yaoundé ont fait l’objet d’une question orale lors de la séance plénière du Sénat du 18 juin 2020. Les travaux de la première section de cet axe (Yaoundé-Bibodi, 60 km), débutés le 13 octobre 2014, pour une durée de 48 mois, ont déjà connu deux prolongations des délais de 12 et 14,5 mois. Et une troisième est envisagée du fait des contraintes nées de la pandémie de coronavirus. Le sénateur Pierre Flambeau Ngayap a donc sollicité les « éclairages » du ministre des Travaux publics (Mintp) sur cette situation.

Dans sa réponse, Emmanuel Nganou Djoumessi a soutenu que « la modification du profil en travers de l’ouvrage » est une des « raisons essentielles » à l’origine des retards ayant conduit à ces prolongations de délais. Selon le Mintp, le marché initial, conclu avec la China First Higway Engineering, portait sur « une route expresse en 2x2 voies avec une vitesse de référence de 90 km/h ». Mais pour inscrire cette infrastructure « dans la modernisation de manière irréfragable », « nous aménageons une autoroute en 2x2 voies, extensible à 2x3 voies avec une vitesse de référence de 110 km/h », a expliqué le ministre.

À l’en croire, ces modifications ont conduit à « une énorme variation à la hausse du volume de travaux à réaliser ». Il a notamment fallu élargir la plateforme des terrassements, rallonger les ouvrages transversaux et assainir le terre-plein central avec des prestations non prévues dans le contrat (mise en place des réservations pour le réseau de communication, etc.). Le tout dans un « relief assez accidenté, donnant à des remblais meubles de 32 m de hauteur et des déblais rocheux de 60 m de hauteur », a précisé le ministre.

Facture salée

Comme on pouvait s’y attendre, les travaux additionnels ont renchéri le coût du projet. « Un financement supplémentaire évalué à 71 188 026 174 FCFA hors taxes (HT), soit 84 891 721 212 toutes taxes comprises (TTC), est donc nécessaire pour l’achèvement de la première phase de l’autoroute Yaoundé-Douala et la réalisation des prestations additionnelles », a indiqué Emmanuel Nganou Djoumessi. Le coût prévisionnel des travaux passe ainsi de 338,7 milliards TTC (soit 284 milliards HT) à 423, 6 milliards (soit 355,2 milliards HT).

Sur la première phase, le kilomètre de l’autoroute Yaoundé-Douala devrait donc coûter au contribuable plus de 7 milliards de FCFA. Dans un rapport publié en 2018, la Banque mondiale, qui projetait un coût final du kilomètre de cette infrastructure à 11 millions USD (près de 6,5 milliards de FCFA), jugeait déjà ce montant « trop élevé » en comparaison à d’autres projets africains de même acabit. L’institution financière internationale fait remarquer que le kilomètre d’autoroute coûte 3,5 millions USD (environ 2 milliards de FCFA) en Côte d’Ivoire et 3 millions USD (près de 1,7 milliard de FCFA) au Maroc.

Il faut par ailleurs signaler que l’évaluation actuelle des charges financières n’intègre pas le coût du crédit. En effet, pour financer ce projet le Cameroun a contracté auprès de la banque publique chinoise Eximbank un prêt de 482 800 000 dollars (soit 284 milliards de FCFA) à des conditions non concessionnelles non rendues publiques. Pour trouver le financement supplémentaire nécessaire, le gouvernement discute en ce moment avec China Communications Construction Company (CCCC), maison-mère de CFHEC.