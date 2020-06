CAMEROUN :: Justice Spectacle en Dystopie :: CAMEROON

Le fait qu'un journaliste soit littéralement arrêté dans une chaîne de télévision montre à quelle profondeur le régime de Biya investit et se délecte de la grotesque politique de la punition spectaculaire.

Dans ce spectacle sadique, le fait que M. Obama mériterait ce type de traitement humiliant ou non n'est même pas en question et paraît tout à fait secondaire, puisqu’il l’a souvent attisé contre les victimes du régime de Yaoundé et le connaît donc dans les moindres détails.

Le CL2P a toujours indiqué que tous les Camerounais, sous la dictature implacable du “Nnôm Ngui” (Chef des chefs), sont des homo sacer; ce qui signifie qu’ils "tuables" à tout moment sans aucune conséquence judiciaire. Ainsi, ce genre de pratiques de despotisme juridique n'a rien à voir avec le crime ni le karma, la justice pénale et la responsabilité personnelle, mais davantage avec le besoin permanent du régime de Yaoundé d’afficher et rappeler ses mécanisme de punition existants. Dans ces mécanismes de punition, la répression est aveugle et personne n'est donc en sécurité, y compris les "créatures" et la famille du “Nnôm Ngui”. Ils ont pour vocation de nous terroriser afin de tous nous maintenir dans la soumission perpétuelle.

Michel Foucault rappelle à ce sujet que "Plus qu'un acte de justice"; - ces types de représentation sont une "manifestation de force qui fonctionne comme un théâtre public; ils ont toujours été centrés sur la représentation, en particulier la démonstration du pouvoir de souveraineté majestueux et impressionnant tel qu'il s'est matérialisé sur le corps du condamné. Exécution sans public était, par conséquent, vide de sens

Ainsi, ce n'est rien d'autre qu'un spectacle de despotisme légal et les personnes qui y prennent plaisir doivent consulter un psychiatre car elles sont malades.

Le Comité de Libération des Prisonniers Politiques – CL2P

