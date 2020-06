CAMEROUN :: Arrestation du journaliste Ernest Obama : le Pr Maurice KAMTO, président du MRC, s'exprime :: CAMEROON

L'ancien directeur de la télévision Vision4, Ernest Obama Nana, a été arrêté à la fin de la semaine. Les motifs de son accusation comme nous l'apprenons des reportages de ladite chaîne pour laquelle il avait travaillé sont entre autres :

détournements de fonds, trahison, escroquerie... Le plaignant étant son ancien patron, M. Amougou Belinga.

Lisez le message intégral de Maurice KAMTO :

Le mépris de la dignité est l’un des visages de l’État de non-droit au Cameroun. M. Obama, comme tout citoyen Camerounais, a droit à la présomption d’innocence, au respect de son image et de sa dignité. Que la justice camerounaise serve le droit et non les puissances de l’ombre.

Contempt for dignity is one of the faces of the lawless state in Cameroon. Mr. Obama, like any Cameroonian citizen, has the right to the presumption of innocence, to the respect of his image and of his dignity. Let Cameroonian justice serve the law, not invisible forces."

#MauriceKamto#