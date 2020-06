FRANCE :: Interview : Laure Toukam ne fait que diviser la famille de Victor Fotso (vidéo) :: FRANCE

Paris.Les avocats Dieunedort Wouako, Apolin PEPIEZEP PEHUIE et Frégiste Bernard Niat expliquent les enjeux du procès de Nanterre.

Trois mois après son décès survenu le 19 mars 2020, le corps de Victor Fotso n'a toujours pas quitté la France. La famille se déchire autour de l'organisation des funérailles de celui qui fut alors un grand capitaine d'industrie. L'affaire a pris des proportions et les parties sont désormais devant la justice pour régler le différend, en France, loin de son Bandjoun natal. Le défunt est un citoyen camerounais, domicilié au Cameroun mais décédé en France.

Vendredi, la justice française devra se prononcer sur sa compétence à rendre une décision concernant l’organisation des funérailles de Victor Fotso. Des funérailles qui sont vraisemblablement prévus en des lieux différents par les parties au procès.

Certains enfants et épouses du patriarche, avec John Fotso en tête, souhaitent lui rendre un dernier hommage à Paris, lieu de son décès, avant le retour de son corps à Bandjoun lieu de son inhumation.

Ils ont en face le camp de ceux qui ont déjà tout programmé à Bandjoun et nulle part ailleurs. Laure Toukam est la principale actrice.

En droit français, les funérailles ne peuvent pas être organisées contre la volonté du défunt. Les obsèques d’une personne ne peuvent être organisé par dans le seul intérêt d’une franche de ses héritiers non plus. « Le défunt [Fotso Victor, ndlr] était quelqu’un qui prônait l’unité et la concorde, or la position de mme Laure Toukam ne fait que diviser la famille » selon Dieunedort Wouako, l’un des avocats des intervenants.

En matière de funérailles, l’appel est suspensif. Les avocats des requérants promettent d’user de toutes les voies de recours dans cette affaire. Verdict très attendu vendredi matin.