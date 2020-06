CAMEROUN :: Affaire Victor Fotso : Les avocats de John Fotso ouvrent le feu sur Laure Njitap :: CAMEROON

Affaire Victor Fotso. Il n’y a pas eu de véritable coup de feu à Nanterre ce matin. En revanche, l’audience a été jugée difficile par les avocats de la partie requérante. Les Joutes oratoires se sont en effet présentées comme un affrontement d’arguments soutenus. La précision vaut la peine d’être apportée avant le présent compte rendu d’audience.

Quatre parties au procès

Les requérants, environ 72 personnes (veuves et enfants), sont rangés derrière John Fotso.

En face, la partie défenderesse est constituée du trio Clarisse Fotso, Laure Fotso et sa sœur Lucie Fotso. Pour rappel, Clarisse Fotso est la seule épouse présente auprès Victor Fotso au soir du 19 mars 2020, date de son décès à l'hôpital américain de Paris.

Deux autres fronts sont formés par d’autres enfants qui ont requis l’intervention au procès. L'intervention est la demande incidente dont l'objet est de rendre un tiers partie à un procès déjà engagé entre les parties originaires.

Toutes ces parties sont désormais d’accord au sujet des causes du décès du patriarche (lire par ailleurs).

Mouvements suspects peu avant le décès

Marie -Jo Fotso qui réside au Canada a rendu visite à son père sur son lit d'hôpital à Paris quelques jours avant son décès. Puis elle s'est rendue à Bandjoun au Cameroun. «Un voyage éclair pour passer quelques jours dans les appartements de Victor Fotso, pour soutirer certains documents au grand désarroi des autres membres de la famille. » a martelé Maître Apolin PEPIEZEP PEHUIE.

L’avocat de John Fotso ajoute que « ces agissements interpellent la famille tout comme les mouvements financiers suspects observés sur les comptes bancaires du patriarche quelques jours avant sa mort ».

Ainsi présenté, Monsieur victor Fotso s'est retrouvé pris en otage au crépuscule de sa vie « par quelques membres de sa famille qui viennent aujourd'hui vous dire qu'ils ont qualité pour agir au nom de toute la famille » a indiqué l’avocat de John Fotso.

Funérailles sans concertation

Voici le chapelet des griefs faits à Laure Toukam Epouse Njitap :

La date des funérailles (20 juin 2020) a été fixée sans concertation avec toute la fratrie et épouses du défunt

Les requérants ont été informés du décès de leur père ou époux par voix de média.

Tous les enfants de Victor Fotso ont le droit d’assister aux funérailles de leur géniteur.

Défaut de la qualité de Mme Laure Fotso pour agir au nom de toute la famille Victor Fotso. L’intéressée s’est auto-désignée pour organiser les funérailles du père éponyme.

Risque de contamination de la famille au Covid -19. Le pic de la pandémie n’est pas encore atteint au Cameroun. Les mesures de restrictions applicables concernent notamment l’interdiction d’une réunion de plus de 50 personnes. Même dans l’intimité stricte, ce quota sera vite dépassé pour une famille qui compte 25 veuves et près de 120 enfants, ont indiqué les avocats de John Fotso.

Droit français Vs droit camerounais

Le défunt est un citoyen camerounais, domicilié au Cameroun mais décédé en France.

Vendredi, la justice française devra se prononcer dans un premier temps sur sa compétence à rendre une décision concernant l’organisation des funérailles de Victor Fotso. Des funérailles qui sont vraisemblablement prévus en des lieux différents par les parties au procès.

Certains enfants et épouses du patriarche conduit par John Fotso souhaitent lui rendre un dernier hommage à Paris, lieu de son décès, avant le retour de son corps à Bandjoun lieu de son inhumation.

Ils ont en face le camp de ceux qui ont déjà tout programmé à Bandjoun et nulle part ailleurs. Laure Toukam est la principale actrice.

En droit français, les funérailles ne peuvent pas être organisées contre la volonté du défunt. Les obsèques d’une personne ne peuvent être organisé par dans le seul intérêt d’une franche de ses héritiers non plus. « Le défunt [Fotso Victor, ndlr] était quelqu’un qui prônait l’unité et la concorde, or la position de mme Laure Toukam ne fait que diviser la famille » selon Dieunedort Wouako, l’un des avocats des intervenants.

En matière de funérailles, l’appel est suspensif. Les avocats des requérants promettent d’user de toutes les voies de recours dans cette affaire. Verdict très attendu vendredi matin.