CAMEROUN :: Comment bien gérer les ruptures de stock pendant la pandémie ? :: CAMEROON

En effet, ces derniers ont souvent tendance à se diriger vers les grandes surfaces pour faire des réserves en toute urgence. Cela a pour conséquence d’augmenter la demande en échange d’une offre qui baisse, ce qui ne fait qu’aggraver la situation et nuire à la gestion de stock. Il est ainsi fort probable de voir une augmentation du risque des ruptures de stock dans plusieurs secteurs (alimentaire, industriel, médical…). Quels sont les causes et conséquences des ruptures de stocks en pays africain, et en particulier le Cameroun ? et quels sont les fondamentaux d’une bonne gestion de stock?

Ruptures de stock : causes et conséquences

Quels sont les causes les plus communes des ruptures de stock?

Dans le contexte actuel de la pandémie du Coronavirus en pays africains, deux principales raisons poussent les consommateurs à un approvisionnement excessif : en faire du profit ou éviter les pertes. Alors que la demande ne fait qu’augmenter, les consommateurs craignent une pénurie éventuelle de stocks.

La raison en est que, face à une telle incertitude, les consommateurs préfèrent effectuer des réserves afin d’éviter la panique.

Qu'en est- il des conséquences ?

L’achat excessif des consommateurs a des conséquences immédiates sur la gestion de stock.

Au début de la pandémie en pays africains, surtout en Cameroun, les vendeurs ont augmenté l’approvisionnement afin de répondre à la haute demande.

Cependant, cette accumulation de réserves a causé une augmentation des prix. Ainsi, lorsque les produits les moins chers se sont épuisés, les consommateurs n’avaient plus aucun choix que d’acheter les produits coûteux.

Comment bien gérer les ruptures de stock ?

Ce problème de rupture des stocks peut avoir des effets économiques néfastes sur les pays africains sur le court et le long- terme. Ainsi pour pouvoir y remédier, il existe plusieurs solutions afin de maintenir une bonne gestion de stock en période critique de pandémie.

Réduction des horaires d’ouvertures des magasins

C’est l’une des premières mesures à prendre en considération. Assurément, réduire les horaires d’ouverture des magasins permet d’accorder plus de temps aux employés pour assurer l’approvisionnement. Le magasin ouvrira alors chaque jour avec des rayons remplis de produits.

Limitation des quantités achetées par les clients

Au Cameroun par exemple, plusieurs commerces ont été pris d'assaut. Par conséquent, comme certains clients tendent à faire des réserves excessives, mettre une limite aidera à maintenir des quantités stables au niveau des stocks. Ainsi, chaque client sera obligé de respecter les quantités permises, ce qui permettra à d’autres clients de s’approvisionner en produits de première nécessité et d’éviter la pénurie.

Ouverture d’un nouvel entrepôt pour faciliter l’approvisionnement

Pour le Cameroun , ouvrir des entrepôts proches se veut la solution idéale durant les situations critiques. Elle permet d’augmenter rapidement les volumes d’approvisionnement tout en diminuant les délais d’expédition.

Il convient de souligner que ce processus aide grandement à la bonne gestion de stock afin d’éviter d’éventuelles ruptures.

Concentration sur la production des produits de première nécessité

En période de crise épidémique en pays africains, les produits les plus consommés sont ceux de première nécessité. Pour cela, l’une des meilleures solutions pour éviter les pénuries est de compenser les efforts dans la production de ces produits essentiels, et de se concentrer sur les produits les plus demandés par les consommateurs.

Des partenariats avec d’autres sources d’approvisionnement

C’est la solution la plus recommandée pour une meilleure gestion de stock en temps de pandémie.

Les entreprises qui continuent leurs activités peuvent chercher de l’aide auprès des entités dont l’activité a été restreinte. Ce genre de partenariats a l’avantage d'accroître la capacité de production et la vitesse d’approvisionnement, en plus de sauver l’économie des entités impactées.

Tenir un inventaire précis

Il est primordial de faire des contrôles ponctuels afin de rester informé des quantités existantes des produits. Cela aide à réagir à temps pour approvisionner les rayons au bon moment, et d’avoir une idée sur les produits les plus consommés par les clients.

Investissement dans le personnel

Pour éviter les ruptures de stock en pays africains, l’approvisionnement des rayons n’est pas toujours suffisant. Il faut également veiller sur la sécurité et la santé du personnel, en commençant par la mise en place d’une structure médicale, ce qui aidera à rassurer les employés et à répondre à toutes leurs questions. Un autre point non moins important pour maintenir une atmosphère de travail saine, est l’audit régulier pour savoir si les consignes de sécurité sont respectées.