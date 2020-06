CAMEROUN :: CAMRAIL SENSIBILISE CONTRE LES DANGERS DE L’INCIVISME AUX PASSAGES A NIVEAU :: CAMEROON

Dans le cadre de la 12ème journée internationale de sensibilisation aux passages à niveau du 11 juin 2020, CAMRAIL, filiale de Bolloré Railways, a organisé ce vendredi 12 juin 2020 à Douala, des séances de sensibilisation à la sécurité aux passages à niveau.

En partenariat avec l’organisation non gouvernementale spécialisée dans la prévention routière Securoute, CAMRAIL sensibilise les usagers sur les dispositions du code de la route et les dangers de l’incivisme au franchissement des passages à niveau qui a occasionné en 2019, 29 accidents.

« SECUROUTE félicite CAMRAIL pour cette initiative à laquelle nous participons depuis quelques années. Cette activité de sensibilisation permet de rappeler aux usagers de la route, les règles de priorité du rail sur la route au niveau des passages à niveaux. Nous en profitons pour sensibiliser les autorités municipales à leur responsabilité dans la signalisation routière » explique Martial Manfred Missimikim, Président de l’ONG Securoute.

Dans le cadre du programme de renforcement de la sécurité ferroviaire, CAMRAIL, avec le concours de l’Etat du Cameroun et de la Banque Mondiale a automatisé en 2019 six (06) passages à niveau à forte affluence dans les villes de Douala et Yaoundé.

« CAMRAIL fait de la sécurité, un enjeu majeur pour ses activités. C’est à juste titre que nous assurons la promotion de cette journée mondiale de sensibilisation de la sécurité aux passages à niveau qui a été lancée en 2009 à l'initiative de l'Union internationale des chemins de fer (UIC) » a indiqué, Bakary Hamadou, Directeur des installations fixes, chez CAMRAIL.

A propos de CAMRAIL

CAMRAIL, filiale de Bolloré Railways, est opérateur du chemin de fer Camerounais depuis 1999. Acteur majeur du développement économique et social au Cameroun, CAMRAIL investit en moyenne 12 milliards de francs CFA par an. L’entreprise reverse en moyenne 10 milliards de FCFA chaque année à l’État du Cameroun au titre des redevances, taxes et impôts. Avec 1.500 employés directs, 4.000 personnels de la sous-traitance, CAMRAIL développe une politique volontariste des ressources humaines.

