Cameroun-Développer et Relooker Ndikiniméki: un appel à contributions ouvert à tous est lancé :: CAMEROON

Il a fallu du temps pour se rendre compte que, malgré ses nombreux atouts, Ndikinimeki, ville centenaire du département du Mbam et Inoubou dans la région du Centre, au Cameroun, et chef-lieu de la commune qui porte le même nom, peine encore à extérioriser les marques de la modernité, malgré l’élaboration d’un plan de développement communal en 2013.

"Se référant au principe selon lequel, plus une commune se déploie en créant des conditions propices, plus les investisseurs et les entrepreneurs s’y invitent, il devient impératif d’explorer les voies et moyens pour améliorer l’attractivité de cette unité administrative"; d´où l´appel à contribution en vue de "Développer et Relooker Ndikiniméki“, élaboré par le CRÉDIS (Centre de Recherche, d’Études Diplomatique, Internationales et Stratégiques), en collaboration avec S&D (Savoirs & Développement).

« Ensemble pour un nouveau Ndikiniméki »

L´appel à contribution ainsi lancé est ouvert à tous. Sont particulièrement visés par ce vaste et profond travail de réflexion et de propositions, pouvant être rédigés aussi bien en français qu´en anglais, des acteurs de divers horizons au rang desquels les académiques, les agents de développement, les entrepreneurs, les élites au Cameroun et dans la diaspora. Leur mission consiste à dégager des opportunités nouvelles, eu égard au potentiel et au patrimoine insuffisamment exploré et exploité dans le passé (PNDP, 2013),à constituer des bases de données comme soubassement inspirant, en termes de projets, de programmes, de prévisions, à dégager une feuille de route exploitable et à constituer aussi une banque de projets pour le futur en vue de hisser Ndikiniméki au rang de ville moderne ouverte sur sa région, son pays et au monde.

« On ne développe pas, on se développe »

Il est évident que la tâche s´annonce très ardue au regard de la foultitude de questions auxquelles les contributeurs devraient répondre, comme par exemples comment penser le devenir de cette commune à partir des contraintes avérées ? Comment booster les différents secteurs dans cette contrée ? Quelles actions mener dans une orientation programmatique ? Quels axes et projets prioriser en vue d’un réel décollage ? Quelles échéances envisager ? Comment inciter les populations à l’autoportance ? Quel rôle réserver aux élites extérieures ? À partir d’un ancrage historique, l’objectif principal est d’évaluer les potentialités réelles du territoire et de déterminer les priorités pour la Commune, etc..

Sous la coordination générale de SEM Paul BATIBONAK, un comité de coordination et un comité scientifique composés chacun de dix-huit universitaires de haut vol ont été mis sur pied; de même qu´un calendrier de travail de sept mois (Mars 2020-Décembre 2020) a été minutieusement élaboré.

Aperçu de la Commune de Ndikiniméki et son chef-lieu

La Commune de Ndikiniméki est située à 178 km de Yaoundé, la capitale politique du Cameroun. Elle est traversée par une voie bitumée, la route nationale n°4 Yaoundé- Bafoussam, dont le célèbre arrêt de Makènènè, très connu pour son gibier bien épicé et ses bâtons de manioc ( bobolos, Miondos). L’interland de la commune est traversé par une route provinciale non bitumée reliant le Mbam et Inoubou à la Sanaga Maritime.

La Commune de Ndikiniméki a été créée Arrêté N°237 du 07 Juillet 1955 et a une superficie de 2 650 km². Elle compte 32 villages et 18 quartiers dans l’espace urbain (soit 50 chefferies de 3e degré) ; Elle compte aussi 04 groupements ou chefferies de 2e degré qui sont les groupements Etoundou, Inoubou nord, Inoubou sud, Ndikoko,

Quelques villages

Ndikoti I, Ndikoti II ; Ndema, Etoundou II, Ndikoko-Nomena ,Nefante ,Plateau administratif, Soamé, Ondjock, Ndekmalouk Nioy, Edon, Bonaberie ; Nioye ; Ndokbassaye ; Bas Congo, Ndokononoho,NDIKNdikiII ,Ndikiyel,Ndokobagna ;Elond Bakongo Haut, Ndekalen, Ndiki III ,Etoundou III ; Nomalé Bouetourou, Etoudou 1 , Bognombang , Haoussa, Bamoun,Bamiléké ,Ndokobassaben regroupement, Nokobandalemak ,Ndokowanen, Ndokon,Ndiki village, Ndokomaï ; Ndokohok village ; akouté ; Ndikitiek ; Ndokohok newbell, Nebolen,Ndikitolé,Ndokbou I ;Ndokbou II , Ndokomiol ; Ndokobalé

Ndokosomb, Netof.

Contacts Whatsapp

237 690267445

237 699915027

Emails:

ndikinimeki@credis-savoirs-monange.org

Editions.Monange@gmail.com

NB: Dans l’optique des development studies, individus et groupes de chercheurs peuvent rédiger en français ou en anglais.